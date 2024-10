EQS-Ad-hoc: Nordwest Industrie Group GmbH / Schlagwort(e): Anleihe/Sonstiges

Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH



09.10.2024 / 07:30 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 NICHT ZUR VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG, DIREKT ODER INDIREKT, IN ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER ANDEREN JURISDIKTIONEN, IN DENEN DIE VERBREITUNG ODER VERÖFFENTLICHUNG RECHTSWIDRIG SEIN KÖNNTE Nordwest Industrie Group GmbH: Beabsichtigte vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 im Anschluss an eine geplante Anleiheemission durch die Nordwest Industrie Finance GmbH Frankfurt am Main, 9. Oktober 2024 - Die Geschäftsführung der Nordwest Industrie Group GmbH (die "Gesellschaft" und zusammen mit ihren Tochtergesellschaften die "NWI-Gruppe") hat heute beschlossen, im Anschluss an eine von ihrer Tochtergesellschaft Nordwest Industrie Finance GmbH ("NWI Finance") geplante Emission einer neuen Anleihe die von der Gesellschaft im Jahr 2019 begebenen Schuldverschreibungen mit einem Gesamtnennbetrag von EUR 15 Mio. und Fälligkeit am 17. April 2025 (ISIN DE000A2TSDK9, die "Schuldverschreibungen 2019/2025") nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu kündigen und zu 100,50% ihres Nennbetrags zuzüglich aufgelaufener Zinsen vorzeitig zurückzuzahlen. Die Vermarktung der neuen Anleihe im Nordic Bond-Format (der "Nordic Bond") im Rahmen einer Privatplatzierung startet heute und wird von Pareto Securities AS, Frankfurt Branch als Lead Manager begleitet. Die vorzeitige Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 durch die Gesellschaft setzt eine erfolgreiche Platzierung des Nordic Bond voraus. Den Tag der vorzeitigen Rückzahlung der Schuldverschreibungen 2019/2025 wird die Gesellschaft nach Maßgabe der Anleihebedingungen zu gegebener Zeit festlegen und bekanntmachen. Der von der NWI Finance angebotene Nordic Bond mit einer Stückelung von EUR 1.000 hat eine Laufzeit von vier Jahren, wird variabel verzinst und vorrangig besichert sein sowie norwegischem Recht unterliegen. Die Mindestanlagesumme beträgt EUR 100.000 je Anleger. Die geplante Nordic Bond-Emission ist Teil eines von der NWI Finance angestrebten Finanzierungspakets im Gesamtvolumen von rund EUR 100 Mio., das zudem eine syndizierte Kreditfinanzierung umfasst und im Wesentlichen zur Rückzahlung bzw. Refinanzierung verschiedener Finanzverbindlichkeiten der NWI-Gruppe, einschließlich der Schuldverschreibungen 2019/2025 der Gesellschaft, verwendet werden soll. Investor Relations Michael Meißner Telefon: +49 (0) 2261 84453 mmeissner@nwi-group.de Wichtige Hinweise Diese Mitteilung dient ausschließlich der Einhaltung geltender Offenlegungspflichten und stellt weder ein Angebot zum Verkauf noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren der Nordwest Industrie Group GmbH oder der Nordwest Industrie Finance GmbH dar. Im Zusammenhang mit der in dieser Mitteilung erwähnten geplanten Anleiheemission der Nordwest Industrie Finance GmbH wird kein öffentliches Angebot durchgeführt. Die Wertpapiere, auf die in dieser Mitteilung Bezug genommen wird, wurden und werden weder nach den Vorschriften des U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung noch bei Wertpapieraufsichtsbehörden von Einzelstaaten der Vereinigten Staaten von Amerika ("Securities Act") registriert. Die Wertpapiere dürfen in den Vereinigten Staaten nicht angeboten oder verkauft werden, es sei denn, sie sind registriert oder von der Registrierungspflicht des Securities Act befreit.



