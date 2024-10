Die Anleger am deutschen Aktienmarkt dürften es unter dem Einfluss uneindeutiger Vorgaben am Mittwoch zunächst ruhig angehen lassen. Der DAX sollte sich über 19.000 Punkten behaupten, nachdem er tags zuvor die runde Marke nach einem zwischenzeitlichen Test ein weiteres Mal verteidigt hatte. Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-DAX als außerbörslicher Indikator ein Plus von 0,14 Prozent auf 19.093 Punkte. Der EuroStoxx 50 wird rund 0,1 Prozent höher erwartet. Kursgewinne gab es am Vorabend ...

