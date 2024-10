Continental kündigte vor geraumer Zeit an, das Automobilgeschäft vom Reifengeschäft (samt der Kunststoffsparte) abzuspalten. Anschließend soll dieser Teil dann als eigenständige Unternehmen an die Börse gebracht werden. Diese Fantasie hatte dem Titel zwar keinen dynamischen Auftrieb gegeben, aber immerhin vor weiteren Kursverlusten bewahrt, so dass sich die Unterstützung im Bereich um 52 Euro als robust erwies. Nun aber überrascht der angeschlagene Konzern mit operativen Erfolgen. Und schon klettert die Conti-Aktie (543900) an die 60-Euro-Marke.

