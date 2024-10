Erneute Verstärkung für Mister Spex SE: Eileen Preuss ist neue Head of Optical Expertise. Diese strategisch wichtige Position wurde neu geschaffen und unterstreicht den konsequenten Fokus von Mister Spex auf die Positionierung als Optik-Experte. Seit dem 1. Oktober 2024 übernimmt Preuss die Verantwortung für die fachliche Qualitätssicherung im Bereich der augenoptischen Leistungen von Mister Spex und wird maßgeblich zur Festlegung und Umsetzung von Qualitätsstandards sowie zur Auswahl optischer Systeme beitragen. Sie berichtet in ihrer Funktion direkt an den Chief Commercial Officer Francesco ...

Den vollständigen Artikel lesen ...