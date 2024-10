Der Börsengang der Eleving Group, früher Mogo Finance, an den Börsen in Riga und Frankfurt ist Unternehmensangaben vom Mittwoch zufolge 1,2-fach überzeichnet. 72 Prozent der Aktien gehen an institutionelle Investoren, der Rest an Privatanleger vor allem aus den baltischen Staaten. Nach dem IPO werde der Freefloat bei 18,4 Prozent liegen, so ...

