USU erneut als führender Anbieter für IT Financial Management und Technology Business Management ausgezeichnet



10.10.2024 / 09:20 CET/CEST

Höchste Kundenzufriedenheit und herausragendes Preis-Leistungs-Verhältnis bestätigt

Möglingen, 10. Oktober 2024

In der neuesten Ausgabe der "Vendor Selection Matrix IT Financial Management und Technology Business Management Lösungen", einer unabhängigen Marktanalyse von Research in Action (RIA), wurde USU erneut als einer der führenden Anbieter anerkannt. Mit ihrer bewährten Lösung für IT Financial Management erreichte USU einen Gesamt-Score von 9,28 von 10 möglichen Punkten und sicherte sich somit eine Spitzenposition unter den besten zehn Software-Anbietern.

Für die Marktstudie befragte RIA 750 IT- und Business-Entscheider aus Unternehmen des gehobenen Mittelstandes und Großkonzernen in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Die Studie bietet eine fundierte Grundlage zur Auswahl von Anbietern, gibt Einblicke in IT-Markttrends und liefert Empfehlungen für strategische IT-Investitionen. Sie kann kostenlos über die USU-Website heruntergeladen werden.

In ihrer Analyse betonen die RIA-Experten die zunehmende Bedeutung von Technology Business Management (TBM) und IT Financial Management (ITFM). Besonders hervorzuheben sind laut dem RIA-Report die aktuellen Investitionstrends in den Bereichen Künstliche Intelligenz (KI), Datenanalyse, Automatisierung, Cloud-Kostenmanagement (FinOps) sowie die Optimierung von Kostentransparenz und -zuordnung.

Ihre Bewertung für USU fassen die Analysten u.a. folgendermaßen zusammen: "Die USU bietet eine komplette ITFM/TBM Lösung, die auch den speziellen Herausforderungen im deutschen Markt gewachsen ist. Nur wenige Hersteller sind dazu in der Lage. Die SaaS-Migration des Kundenstammes schreitet gut voran. Der einzigartige USU-Ansatz, sich auf das Enablement von IT-Unternehmen in allen Branchen zu konzentrieren, bietet IT-Unternehmensteams, die das Ziel haben, ein Service-Provider für ihre Organisationen zu werden, eine solide Grundlage. Die erfolgreiche Zusammenarbeit mit einer Vielzahl von lokalen und internationalen Partnern, welche Schulungen und Zertifizierungen durchlaufen, ermöglicht es USU, ein erweitertes Leistungsangebot an Beratungs- und Integrationsleistungen anzubieten. Die Kunden in unserer Umfrage haben USU die höchste Punktzahl sowohl für die Kundenzufriedenheit als auch für das Preis-Leistungs-Verhältnis gegeben… USU ist seit vielen Jahren Marktführer in der Vendor Selection Matrix für IT und Enterprise Service Management. Wir erwarten, dass USU sich bei ITFM und TBM ebenfalls langfristig als Marktführer behaupten wird."

"Angesichts der wachsenden Herausforderungen durch die digitale Transformation und den steigenden Kostendruck in der IT ist es heute wichtiger denn je, transparente und effiziente IT-Finanzstrategien zu verfolgen. Mit unseren fortschrittlichen Lösungen, wie dem Cloud Cost Management, bieten wir Unternehmen die nötigen Werkzeuge, um ihre IT-Landschaften sowohl strategisch als auch operativ optimal zu steuern. Dass wir von Analysten und Kunden so positiv bewertet werden, bestätigt unseren Erfolg und unseren Beitrag zur Wettbewerbsfähigkeit unserer Kunden", erklärt Peter Stanjeck, Senior Vice President von USU.

Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar.

Über USU Software AG

Als führender Anbieter von Software und Services für das IT- und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft.



Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG.

Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt

USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com

