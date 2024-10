Düsseldorf (ots) -GEPSENIX ENERGY SE, eines der führenden Unternehmen im Bereich der erneuerbaren Energien, kündigt den Bau eines hochmodernen Batteriespeichers in Schneeberg, Sachsen, an. Mit einer geplanten Leistung von 8 MW und einer Speicherkapazität von 16 MWh wird dieser Speicher eine zentrale Rolle bei der Sicherstellung der Netzstabilität und der Förderung einer CO2-neutralen Energieversorgung spielen. Die Inbetriebnahme der Anlage ist für das Jahr 2025 vorgesehen.Das Batteriespeicherprojekt wird auf einem firmeneigenen Gelände von 2.028 m² in unmittelbarer Nähe des Umspannwerks Schneeberg Nord errichtet. Durch die Speicherung überschüssiger Energie aus erneuerbaren Quellen wie Wind- und Sonnenenergie kann der Speicher diese bei Bedarf ins Netz einspeisen, was die Versorgungssicherheit erhöht und gleichzeitig die Belastung der Stromnetze verringert. Dieses Projekt trägt maßgeblich dazu bei, die Herausforderungen der Energiewende zu bewältigen und den CO2-Ausstoß nachhaltig zu reduzieren.Effiziente Speicherlösung für eine nachhaltige Zukunft"Ohne effiziente Batteriespeichertechnologien kann die Energiewende nicht gelingen", erklärt Franz Schnorbach, Vorstandsvorsitzender von GEPSENIX ENERGY SE. "Erneuerbare Energien wie Wind- und Solarenergie sind naturgemäß unregelmäßig verfügbar, und hier kommt die Speichertechnologie ins Spiel. Sie ermöglicht es, die Energie zu Zeiten von Überproduktion zu speichern und dann bedarfsgerecht zu nutzen. Der Batteriespeicher in Schneeberg wird ein wichtiger Beitrag zur Netzstabilität und zur nachhaltigen Energieversorgung in der Region."Der Batteriespeicher in Schneeberg verfügt über eine Speicherkapazität von 16 MWh und kann innerhalb von nur zwei Stunden vollständig aufgeladen werden. Diese Geschwindigkeit und Flexibilität ermöglichen es, Energie genau dann bereitzustellen, wenn sie am dringendsten benötigt wird. Dies ist entscheidend, um Spitzenlasten im Netz abzufedern und die Integration von fluktuierenden erneuerbaren Energiequellen zu optimieren. Darüber hinaus trägt dieses System dazu bei, die Stromversorgung widerstandsfähiger gegen wetterbedingte Schwankungen zu machen.Technologische Exzellenz und langfristige NachhaltigkeitGEPSENIX ENERGY SE setzt auf bewährte Technologien von marktführenden Herstellern, die höchste Effizienz und Zuverlässigkeit gewährleisten. Die Auswahl der Partner für das Projekt in Schneeberg basiert auf strengen Qualitätsstandards, um sicherzustellen, dass die Speichersysteme sowohl kurz- als auch langfristig einen wertvollen Beitrag zur Energiewende leisten.Neben dem Schneeberger Projekt arbeitet GEPSENIX ENERGY SE an einer weiteren Großbatteriespeicheranlage in Spremberg, Brandenburg, die mit einer Leistung von 12 MW und einer Kapazität von 24 MWh noch größere Netzstabilisierungsmöglichkeiten bietet. Mit diesen beiden Projekten nimmt GEPSENIX eine Vorreiterrolle bei der Schaffung eines umfassenden Netzes von Batteriespeichern in Deutschland ein, das entscheidend für die Versorgungssicherheit und den Erfolg der Energiewende ist.Wirtschaftliche und ökologische Chancen für Städte und GemeindenProjekte wie der Batteriespeicher in Schneeberg bieten Städten und Kommunen nicht nur eine nachhaltige Energiequelle, sondern auch wirtschaftliche Vorteile. Indem sie zur Dekarbonisierung der Energieversorgung beitragen, unterstützen sie die Kommunen dabei, ihre Klimaziele zu erreichen und gleichzeitig die lokale Wirtschaft zu fördern. "Der Batteriespeicher wird es uns ermöglichen, rund um die Uhr eine CO2-freie Energieversorgung zu gewährleisten", betont Franz Schnorbach.Darüber hinaus können die Gemeinden von stabileren Stromnetzen und potenziell niedrigeren Energiekosten profitieren, da Netzschwankungen ausgeglichen und Energie effizienter genutzt wird. Dies macht Batteriespeicher zu einem unverzichtbaren Bestandteil jeder zukunftsorientierten Energiestrategie.Bedeutung für Grundstückseigentümer - Ein starkes PartnerschaftsmodellGEPSENIX ENERGY SE sieht Grundstückseigentümer als zentrale Partner in der Umsetzung ihrer Projekte. Die Nutzung geeigneter Flächen für die Installation von Batteriespeichern bringt nicht nur ökologische Vorteile, sondern bietet den Besitzern auch lukrative langfristige Nutzungsmöglichkeiten. "Die Energiewende kann nur mit der Unterstützung von Grundstückseigentümern erfolgreich sein", erklärt Schnorbach. "Unsere Kooperationen mit Flächeneigentümern schaffen Win-Win-Situationen, in denen sowohl die Umwelt als auch die beteiligten Partner profitieren."Langfristige Partnerschaften und PerspektivenGEPSENIX ENERGY SE ist stets auf der Suche nach neuen Partnerschaften und qualifizierten Fachkräften, um die Umsetzung ihrer ehrgeizigen Projekte voranzutreiben. Das Unternehmen lädt Flächeneigentümer, Fachleute im Bereich der erneuerbaren Energien und andere interessierte Partner ein, in einen Dialog zu treten, um gemeinsam die Zukunft der Energieversorgung zu gestalten.Fazit: Batteriespeicher als Basis für eine nachhaltige EnergiezukunftDer Bau des Batteriespeichers in Schneeberg markiert einen bedeutenden Schritt hin zu einer nachhaltigen und stabilen Energieversorgung in Deutschland. Die Bedeutung von Speichertechnologien für den Erfolg der Energiewende kann nicht genug betont werden. "Wir bei GEPSENIX ENERGY SE sind fest entschlossen, die Energiewende aktiv voranzutreiben und mit unseren Speichersystemen einen wesentlichen Beitrag zur Reduzierung von CO2-Emissionen zu leisten", fasst Franz Schnorbach die Unternehmensstrategie zusammen.Über GEPSENIX ENERGY SEGEPSENIX ENERGY SE wurde im Jahr 2021 in Düsseldorf gegründet. Der Fokus des Unternehmens liegt auf der Entwicklung, Errichtung und Inbetriebnahme von Batteriespeichersystemen und Photovoltaikanlagen. Diese Investitionen spielen eine Schlüsselrolle in der globalen Reduktion von CO2-Emissionen und beschleunigen den Übergang zu einer umweltfreundlicheren Energiezukunft. 