FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat Jenoptik mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Buy" belassen. Er habe die Aktie jüngst nicht wegen der am 12. November anstehenden Zahlen hochgestuft, sondern aus strukturellen Gründen, schrieb Analyst Michael Kuhn in seinem am Donnerstag vorliegenden Ausblick. Das dritte Quartal dürfte unspektakulär verlaufen sein, aber untermauern, dass der Technologiekonzern auf einem guten Weg zu seinen Jahreszielen sei./gl/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 10.10.2024 / 08:05 / CET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET





ISIN: DE000A2NB601

