EQS-Ad-hoc: ALLGEIER SE / Schlagwort(e): Verkauf/Strategische Unternehmensentscheidung

Allgeier SE: Allgeier veräußert Teil des Personaldienstleistungsgeschäfts



10.10.2024 / 18:04 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





München, 10.10.2024 - Die Allgeier SE (ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) hat sich heute mit der emagine GmbH, München, auf die Veräußerung des unter der Allgeier Experts Holding gebündelten Personaldienstleistungsgeschäfts geeinigt. Das Geschäft hat ein Umsatzvolumen von rund 52 Mio. Euro. emagine ist ein führendes internationales Beratungsunternehmen für IT, Business und Engineering mit Hauptsitz in Kopenhagen, Dänemark. Der strategische Erwerb ergänzt das bestehende Personaldienstleistungsgeschäft von emagine ideal, da es nahtlos in das spezialisierte Portfolio integriert werden kann und von der Einbettung in eine stabile Unternehmensstruktur profitiert und damit neue Wachstumsimpulse erhalten wird. Mit dem Closing der Transaktion wird nach Freigabe durch die Kartellbehörden in den kommenden Wochen gerechnet. Mit diesem strategischen Schritt führt Allgeier die im Jahr 2021 nach der Abspaltung der Nagarro SE begonnene Transformation zu einem Software- und IT-Services-Unternehmen fort. Ziel ist die Fokussierung auf die Kernkompetenzen der Erstellung von Softwarelösungen und Erbringung von IT-Dienstleistungen zur Digitalisierung geschäftskritischer Unternehmensprozesse. Das freigesetzte Kapital bietet Chancen zur Fortführung der erfolgreichen Buy-and-Build-Strategie. Der bereits seit zwei Jahren separat geführte Geschäftsbereich Allgeier Public mit der umfassenden Kompetenz und Kapazität im Bereich IT-Personaldienstleistung mit Schwerpunkt Arbeitnehmerüberlassung bleibt weiterhin Teil der Gruppe. Allgeier Public fokussiert sich auf das strategische Kerngeschäftsfeld der Digitalisierung von Kunden im Bereich der öffentlichen Verwaltungen. Diese Leistungen von Allgeier Public erfolgen in enger Verzahnung mit den Kompetenzen und Kapazitäten zur Entwicklung von Softwarelösungen für die öffentliche Verwaltung auf der Basis von Open Source-Software und Softwareplattformen bei den Gruppengesellschaften publicplan und mgm technology partners.

Kontakt:



Allgeier SE

Allgeier SE ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen führen ihre Kunden im In- und Ausland mit den umfassenden Software- und IT-Services durch die Herausforderungen des digitalen Wandels und unterstützen die Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die mit über 2.000 Kunden breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von den eigenen Software-Produkten und High-End-Softwareentwicklung über die Beratung und Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 3.200 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 46 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen und Tschechien sowie in Indien, Vietnam und den USA tätig. Im Geschäftsjahr 2023 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 488 Mio. Euro. Gemäß Lünendonk®-Liste 2024 zählt Allgeier zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



