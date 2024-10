EQS-Ad-hoc: GEA Group Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Prognoseänderung

11.10.2024 / 10:59 CET/CEST

Aufgrund der sehr positiven operativen Entwicklung in den ersten 9 Monaten und den weiteren Erwartungen für das Gesamtjahr 2024 erhöht die GEA Group Aktiengesellschaft auf Basis vorläufiger Zahlen die Prognose für die EBITDA-Marge vor Restrukturierungsaufwand von bisher 14,9 bis 15,2 Prozent auf 15,4 bis 15,6 Prozent für das Geschäftsjahr 2024. Die Prognosen für das organische Umsatzwachstum von 2 bis 4 Prozent und für den ROCE von 32 bis 35 Prozent werden bestätigt. Die vollständige Mitteilung zum 3. Quartal wird die Gesellschaft am 6. November 2024 veröffentlichen.





Kontakt:

GEA Group Aktiengesellschaft

Oliver Luckenbach

Head of IR

Tel. +49 (0)211 9136 1080

oliver.luckenbach@gea.com



