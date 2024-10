Fortescue Ltd, ehemals als Fortescue Metals Group bekannt, verzeichnet einen bemerkenswerten Kursanstieg. Der australische Bergbauriese setzt verstärkt auf erneuerbare Energien und grüne Technologien, was bei Investoren auf großes Interesse stößt. Die Aktie notiert derzeit bei 12,08 EUR, was einem Anstieg von 21,42% gegenüber dem 52-Wochen-Tief entspricht. Trotz eines leichten Rückgangs von 4,67% im letzten Monat zeigt sich der Markt von der Neuausrichtung des Unternehmens beeindruckt.

Solide Finanzkennzahlen unterstützen Kursentwicklung

Die starke finanzielle Position von Fortescue untermauert den Kursanstieg. Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 7,72 für 2024 und einer attraktiven Dividendenrendite von 9,10% bleibt die Aktie für Anleger interessant. Das Unternehmen plant, im Geschäftsjahr 2024 eine Dividende von 1,387 EUR je Aktie auszuschütten, was das Vertrauen in die zukünftige Entwicklung unterstreicht.

