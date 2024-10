Die Aixtron SE-Aktie verzeichnete am 12. Oktober 2024 einen leichten Rückgang und notierte bei 14,64 Euro, was einem Minus von 0,09% gegenüber dem Vortag entspricht. Trotz des aktuellen Kursrückgangs bleiben Analysten optimistisch für die Zukunft des Unternehmens. Die Aktie liegt derzeit 5,40% über ihrem 52-Wochen-Tief, was auf eine gewisse Stabilität hindeutet. Allerdings spiegelt der Jahresvergleich mit einem Minus von 53,61% die Herausforderungen wider, denen sich das Unternehmen gegenübersieht.

Dividende und Bewertung

Für das Geschäftsjahr 2024 plant Aixtron eine Dividende von 0,40 Euro je Aktie, was einer Dividendenrendite von 1,72% entspricht. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 wird mit 13,00 angegeben, was auf eine moderate Bewertung der Aktie hindeutet. Angesichts der führenden Position von Aixtron in der Halbleiterindustrie und der kontinuierlichen Investitionen in Forschung und Entwicklung bleibt das Unternehmen für Investoren interessant, die an den Potenzialen der Halbleiter- und LED-Technologie interessiert sind.

Anzeige

Aixtron-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Aixtron-Analyse vom 12. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Aixtron-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Aixtron-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 12. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Aixtron: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...