Die Technotrans SE, ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern, verzeichnet in den letzten Wochen eine bemerkenswerte Kursentwicklung. Am 12. Oktober 2024 schloss die Aktie bei 16,83 EUR, was einem Rückgang von 0,15% gegenüber dem Vortag entspricht. Besonders auffällig ist der monatliche Verlust von 9,66%, der die Anleger beunruhigt. Trotz dieser kurzfristigen Schwäche zeigt sich die Aktie im Jahresvergleich mit einem Plus von 3,70% relativ stabil.

Attraktive Bewertungskennzahlen im Fokus

Ungeachtet der jüngsten Kursschwäche weist Technotrans bemerkenswerte Finanzkennzahlen auf. Das aktuelle Kurs-Umsatz-Verhältnis (KUV) von 0,44 deutet auf eine potenzielle Unterbewertung hin. Zudem liegt das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) für 2024 bei 15,71, was im Branchenvergleich als moderat einzustufen ist. Für Einkommensorientierte Anleger könnte die prognostizierte Dividendenrendite von 3,04% für das Geschäftsjahr 2024 interessant sein.

Technotrans Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...