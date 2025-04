EQS-News: technotrans SE / Schlagwort(e): Jahresergebnis

technotrans liefert solides Ergebnis vor Sondereffekten und bestätigt Ausblick für 2025 Konzernumsatz bei 238,1 Mio. € trotz herausforderndem Umfeld

EBIT-Marge erreicht 5,2 %; bereinigte EBIT-Marge bei 6,0 %

Erfolgreich abgeschlossenes Effizienzprogramm und neue marktorientierte Organisation erhöhen Resilienz des Konzerns

Vorstand bestätigt Prognose für 2025

Dividendenvorschlag an die Hauptversammlung von 0,53 € je Aktie Sassenberg, 2. April 2025 - Der technotrans-Konzern hat sich im Jahr 2024 trotz eines anspruchsvollen wirtschaftlichen Umfelds erfolgreich behauptet und seine strategische Transformation zu einer marktorientierten Organisation vollzogen. Der Konzernumsatz lag bei 238,1 Mio. € (Vorjahr: 262,1 Mio. €). Das operative Konzernergebnis (EBIT) belief sich auf 12,3 Mio. € (Vorjahr: 14,2 Mio. €), was einer EBIT-Marge von 5,2 % entspricht. Bereinigt um 2,1 Mio. € temporäre Aufwendungen für Abfindungen und die Neuorganisation erzielte der Konzern eine EBIT-Marge von 6,0 %. Der ROCE lag bei 11,8 % (Vorjahr: 13,3 %), während der Free Cashflow mit 8,5 Mio. € ein solides Niveau erreichte. "Wir haben in wirtschaftlich und politisch äußerst herausfordernden Rahmenbedingungen den bislang umfassendsten organisatorischen Umbau der Konzerngeschichte initiiert. Gleichzeitig haben wir strategisch bedeutende Aufträge gewonnen und ein solides Jahresergebnis erzielt", sagt Michael Finger, CEO der technotrans SE. Effizienzsteigerung durch neue Organisationsstruktur

Im Geschäftsjahr 2024 hat technotrans das Effizienzprogramm ttSprint planmäßig umgesetzt. Mit der Einführung von 4 Divisionen, die für die gesamte Wertschöpfungskette Ihres Marktes verantwortlich sind, wurde eine noch stärkere Marktorientierung geschaffen. Zentralisierte Shared-Service-Einheiten unterstützen die Divisionen in ihrer operativen Tätigkeit. Diese neue Struktur ermöglicht eine effizientere Ressourcennutzung und stärkt die Wettbewerbsfähigkeit des technotrans-Konzerns nachhaltig. Energy Management bleibt Wachstumstreiber

Der Fokusmarkt Energy Management erzielte mit einer Umsatzsteigerung von 27 % erneut das höchste Wachstum innerhalb des Konzerns. Besonders bei Batterie-Thermomanagementsystemen (BTMS) für E-Busse sowie in der Flüssigkeitskühlung für Datacenter konnte technotrans bedeutende Neuaufträge gewinnen. Diese Erfolge bestätigen die strategische Entscheidung, sich verstärkt auf nachhaltige Lösungen im Bereich Energy Management zu fokussieren. Herausforderndes Umfeld führt zu differenzierter Marktentwicklung

Während sich der Fokusmarkt Energy Management weiterhin dynamisch entwickelte, waren die Märkte Print, Plastics, Healthcare & Analytics sowie Laser von konjunkturbedingten Umsatzrückgängen betroffen. Insbesondere der Markt Print zeigte jedoch im Jahresverlauf eine positive Entwicklung, die durch steigende Auftragseingänge nach der Leitmesse drupa gestützt wurde. Finanzielle Stabilität und nachhaltige Profitabilität

Trotz der gesamtwirtschaftlichen Herausforderungen konnte technotrans eine solide Eigenkapitalquote von 60,5 % sicherstellen. Der Free Cashflow von 8,5 Mio. € belegt die finanzielle Stabilität des Konzerns. Zudem hat die erfolgreiche Implementierung des Effizienzprogramms ttSprint erste positive Effekte auf die Profitabilität erzeugt. Ausblick 2025: Fokussiertes Wachstum und nachhaltige Ertragssteigerung

Für das Geschäftsjahr 2025 erwartet der Vorstand eine Fortsetzung der positiven Entwicklung im Fokusmarkt Energy Management sowie eine schrittweise Erholung der weiteren Fokusmärkte. Die strategischen Prioritäten liegen auf der nachhaltigen Profitabilitätssteigerung, der weiteren Optimierung der marktorientierten Organisationsstruktur sowie dem Ausbau der technologischen Innovationskraft. Der Vorstand bestätigt die Prognose, im Geschäftsjahr 2025 einen Konzernumsatz zwischen 245 und 265 Mio. € mit einer EBIT-Marge zwischen 7 und 9 % zu erreichen. "Mit der erfolgreichen Transformation in eine marktorientierte Organisation haben wir die Weichen für nachhaltiges Wachstum gestellt. Unser Fokus liegt darauf, die Profitabilität weiter zu steigern und die Marktposition in unseren Fokusmärkten weiter auszubauen. Vor allem im Fokusmarkt Energy Management sehen wir weiterhin hervorragende Wachstumschancen", unterstreicht Michael Finger. Dividendenvorschlag

Vorstand und Aufsichtsrat werden der Hauptversammlung am 16. Mai 2025 die Ausschüttung einer Dividende von 0,53 € je Aktie vorschlagen. Dies reflektiert die langjährige Dividendenpolitik des Unternehmens und die stabile finanzielle Basis des Konzerns. Weitere Informationen unter: www.technotrans.de Über die technotrans SE: Die technotrans SE ist ein global agierender Technologie- und Dienstleistungskonzern. Die Kernkompetenz des Unternehmens sind anwendungsspezifische Lösungen aus dem Bereich des Thermomanagements. Als integraler Bestandteil der Kundensysteme dienen diese der energetischen Optimierung und Steuerung des Temperaturhaushalts anspruchsvoller technologischer Anwendungen. Mit 17 Standorten ist der Konzern auf allen wichtigen Märkten weltweit präsent. Auf Basis der Strategie Future Ready 2025 hat technotrans die 5 Fokusmärkte Plastics, Energy Management (inklusive Elektromobilität, High-Power-Ladestationen und Rechenzentren), Healthcare & Analytics, Print und Laser definiert. Zusätzlich bietet technotrans seinen Kunden ein breites Portfolio an Serviceleistungen, welches unter anderem Installationen, Wartungen, Reparaturen, die 24/7-Ersatzteilbereitstellung und Technische Dokumentationen umfasst. Der Konzern verfügt über 6 Produktionsstandorte in Deutschland sowie jeweils einen Produktionsstandort in China und den USA. Die technotrans SE ist im Prime Standard gelistet (ISIN: DE000A0XYGA7 / WKN: A0XYGA) und beschäftigt weltweit rund 1.500 Mitarbeitende. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte der Konzern einen Umsatz in Höhe von 238,1 Mio. €.



