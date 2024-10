EQS-News: beaconsmind AG / Schlagwort(e): Sonstiges

beaconsmind Group setzt Großprojekt für europaweit führendes Immobilienunternehmen in allen Einkaufszentren in Deutschland um



14.10.2024 / 10:30 CET/CEST

Langfristige Betreuung der technischen Lösung und Service durch beaconsmind-Tochtergesellschaft FREDERIX Hotspot GmbH

Projekterlös im sechsstelligen Euro-Bereich pro Jahr bei Vertragslaufzeit von zunächst 5 Jahren / Erster Umsatzausweis für beaconsmind Group bereits 2024

Stärkung der Marktposition von beaconsmind Group und Verbesserung der Kundenbindung Zürich, Schweiz - 14. Oktober 2024 - Die beaconsmind Group (ISIN: CH0451123589 - Ticker: MLBMD), ein führender Anbieter von Standortmarketing-Software und Infrastrukturlösungen, hat erfolgreich ein Großprojekt für einen europaweit führenden Immobilienkonzern und Shopping-Center-Betreiber umgesetzt. Eine zweistellige Zahl anEinkaufszentren des Unternehmens in Deutschland wurde von der FREDERIX Hotspot GmbH, einer Tochtergesellschaft der beaconsmind Group, mit einer verbesserten Internetzugangs- und CloudWiFi-Technologie auf hohem Niveau ausgestattet. Durch die Implementierung der neuen Lösung verfügt der Kunde nunmehr über eine deutlich optimierte Netzwerkinfrastruktur und Qualität des WiFi-Zugangs für Kunden und Geschäfte in den Shopping-Centern. Das Großprojekt umfasste unter anderem die Erneuerung der Gateways, die Installation und eine umfassende Kundenbetreuung. Durch die Nutzung der Lösung von FREDERIX kann der Shopping-Center-Betreiber jetzt VDSL und CloudWiFi in allen Einkaufszentren mit täglich mehr als 3 Mio. Kunden anbieten. Auch die langfristige Betreuung in Bezug auf Internetzugang und Hotspot-Dienste erfolgt durch FREDERIX. Die Maßnahmen führen zu einer erheblichen Steigerung der Netzwerkqualität und Nutzerzufriedenheit. Das Projekt hat eine Laufzeit von zunächst 5 Jahren, für beaconsmind ein Volumen im mittleren sechsstelligen Euro-Bereich und wird im laufenden Geschäftsjahr erstmals umsatzwirksam. Mit dem erfolgreichen Großprojekt für einen europäischen Marktführer bei Shopping-Centern unterstreicht die beaconsmind Group ihre Leistungsfähigkeit sowie technische Expertise und baut ihre Marktposition im Bereich Infrastrukturlösungen weiter aus. Jonathan Sauppe, CEO der beaconsmind Group: "Dieses Großprojekt zeigt, dass unsere Infrastrukturlösungen unmittelbare Vorteile und ein verbessertes Nutzererlebnis für Millionen von Kunden täglich generieren können. Die erfolgreiche Umsetzung in nur wenigen Monaten belegt einmal mehr, dass die beaconsmind Group der perfekte Partner für anspruchsvolle Projekte ist. Unsere hervorragende Marktposition wandeln wir zunehmend auch in ökonomischen Erfolg um." Über die beaconsmind Group Die beaconsmind Group wurde 2015 in der Schweiz gegründet und ist führender Anbieter im Bereich standortbasierter Marketing-Software (LBM), WLAN-Infrastruktursysteme und WLAN-Gast-Hotspots. Die Gruppe bedient unter anderem Kunden aus dem Einzelhandel, dem Gastgewerbe, dem Gesundheitswesen und dem öffentlichen Sektor. Die Tochtergesellschaften unter dem Dach der beaconsmind Group sind bekannt für ihre herausragende Expertise in den Bereichen digitale Transformation, standortbasiertes Marketing, Infrastruktur und WLAN-Dienste für SaaS-Kunden. Durch intelligente und vollständig cloudbasierte Technologien bietet die beaconsmind Group ihren Kunden greifbaren Mehrwert und Erfolg, indem sie deren Omnichannel-Strategien stärkt. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte www.beaconsmind.com Kontakt Unternehmen

beaconsmind AG, Wollerau (Schweiz)

Jonathan Sauppe, CEO

jonathansauppe@beaconsmind.com

Tel.: +41 78 222 11 05 Kontakt für Wirtschafts- und Finanzpresse

edicto GmbH, Frankfurt (Deutschland)

Axel Mühlhaus/Doron Kaufmann

beaconsmind@edicto.de

Tel.: +49 69 905 505-53





