© Foto: Thomas Banneyer/dpa



Das Spar- und Effizienzprogramm von Bayer kommt schneller voran als erwartet. Weitere Kürzungen stehen an. Ist das jetzt die Wende?Der tiefgreifende Umbau bei Bayer, mit dem der Pharma- und Agrarchemiekonzern effizienter gemacht und gleichzeitig die Verwaltung und der Vertrieb verschlankt werden sollen, schreitet schneller voran als erwartet. Den umfangreichen Sparmaßnahmen fallen wohl auch weitere Arbeitsplätze zum Opfer, kündigte Vorstandschef Bill Anderson an. Im Rahmen dieses Restrukturierungsprogramms hat Bayer bereits in der ersten Jahreshälfte 3.200 Stellen abgebaut, und Anderson erwartet, dass eine ähnliche Zahl bis zum Jahresende hinzukommen wird, wie er gegenüber der Frankfurter …