Der Start in die neue Woche verlief äußerst gut. Die wichtigsten Indizes konnten neue Rekordstände markieren. Der deutsche Leitindex DAX stieg am Nachmittag bis auf 19.518,44 Zähler und damit bis auf knapp 500 Zähler an die 20.000er-Marke heran. Auch in den USA wurden neue Rekorde erzielt. Der US-Leitindex Dow Jones markierte bei 42.957 Punkten eine neue Bestmarke, der marktbreite S&P 500 bei 5.857 Punkten. Auch der technologielastige Nasdaq 100 präsentierte sich stark. Er notierte am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...