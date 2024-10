Die S&T-Aktie verzeichnete am Handelstag beachtliche Zuwächse und kletterte zeitweise um 2,1 Prozent auf 17,35 Euro. Im Tageshoch erreichte das Papier sogar 17,64 Euro, was Anleger optimistisch stimmt. Der Technologiekonzern konnte im jüngsten Quartal überzeugen: Der Gewinn pro Aktie stieg auf 0,35 Euro, während der Umsatz um knapp 50 Prozent auf 423,83 Millionen Euro zulegte. Diese positive Entwicklung spiegelt sich auch in den Analystenprognosen wider, die ein durchschnittliches Kursziel von 29,88 Euro für die S&T-Aktie sehen.

Dividendenaussichten und Jahresperformance

Für das laufende Jahr erwarten Experten eine Dividende von 0,668 Euro je Aktie, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (0,500 Euro) darstellt. Die Jahresperformance der Aktie zeigt sich robust: Vom 52-Wochen-Tief bei 15,54 Euro hat sich der Kurs deutlich erholt, wenngleich das Jahreshoch von 23,32 Euro noch in einiger Entfernung liegt. Analysten prognostizieren für das Gesamtjahr 2024 einen Gewinn von 1,51 Euro je Aktie, was die positive Geschäftsentwicklung von S&T unterstreicht.

S&T Aktie: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...