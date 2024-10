Wie schnell sich im Biotech-Sektor das Sentiment ändern kann, hat BioNTech in den vergangenen Wochen eindrucksvoll gezeigt. So ging es mit der Aktie in kurzer Zeit um 50 % nach oben. Und der positive Newsflow scheint nicht abzureißen. Eine ähnliche Bewegung könnte auch bei Medigene bevorstehen. So hat sich das Biotech-Unternehmen eine Finanzierung gesichert und im Bereich der Zelltherapie gibt es Branchennews, die auch auf Medigene zutreffen können. Und was macht BASF? Nach der Bekanntgabe der neuen Strategie nehmen Analysten den Chemieriesen wieder in die Coverage auf. Aber lassen die Kursziele die Bullen tatsächlich jubeln?

Den vollständigen Artikel lesen ...