Das Marktumfeld für den britischen Energieriesen Shell hat sich gestern weiter eingetrübt. Denn die Ölpreise haben am Montag deutlich nachgegeben. Der Grund dafür: Die Organisation erdölexportierender Länder (Opec) hat in ihrem Monatsbericht die Prognosen für die weltweite Ölnachfrage in diesem und im nächsten Jahr den dritten Monat in Folge reduziert.Mit den drei aufeinanderfolgenden Herabstufungen weicht die OPEC von ihren bisherigen, vergleichsweise zuversichtlichen Prognosen für die Nachfrage ...

Den vollständigen Artikel lesen ...