DJ Allianz will geplanten Zukauf von Income Insurance überarbeiten

Von Amanda Lee

SINGAPUR (Dow Jones)--Die Allianz will ihre Pläne zum Erwerb einer Mehrheitsbeteiligung an dem singapurischen Versicherer Income Insurance gegebenenfalls überarbeiten, nachdem die Regierung des Stadtstaates erklärt hat, dass die Transaktion in ihrer jetzigen Form nicht im öffentlichen Interesse sei. Die Allianz SE kündigte an, in enger Zusammenarbeit mit den relevanten Stakeholdern mögliche Anpassungen der Transaktion zu prüfen.

"Wir respektieren die Position der Regierung und werden die Situation mit Income Insurance Limited und NTUC Enterprise Co-operative Ltd prüfen", teilte die Allianz mit.

NTUC Enterprise hält einen Anteil von 72,8 Prozent an Income. Die Allianz hatte im Juli angekündigt, im Rahmen ihrer Expansionspläne in der Region einen Anteil von 51 Prozent an Income Insurance für 2,2 Milliarden Singapur-Dollar, umgerechnet rund 1,54 Milliarden Euro, zu erwerben.

Income Insurance teilte separat mit, dass das Unternehmen stets in gutem Glauben gehandelt habe, um die Interessen der Stakeholder zu wahren.

Die Transaktion löste in der Öffentlichkeit Besorgnis aus. Mehrere prominente Persönlichkeiten stellten in Frage, ob Income Insurance noch ihrem sozialen Auftrag nachkäme, erschwingliche Versicherungen anzubieten, wenn sie von der Allianz kontrolliert würde.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/DJN/sha/brb

(END) Dow Jones Newswires

October 15, 2024 01:12 ET (05:12 GMT)

Copyright (c) 2024 Dow Jones & Company, Inc.