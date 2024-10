Kann der DAX vielleicht schon bald die Mega Marke von 20.000 Punkten durchbrechen? Das spricht jetzt dafür. Außerdem im Fokus der Anleger: Die Aktien von Tesla und Zalando. Der DAX hat am Dienstag seinen Rekordlauf fortgesetzt. Die Marke von 20.000 Punkten rückt näher. Die Hoffnung, dass eine Rezession in den USA ausbleibt, aber die US-Notenbank Fed trotzdem die Zinsen weiter senken wird, sei ein wichtiger Motor für die auch in der weltgrößten Volkswirtschaft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...