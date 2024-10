Die Rekordfahrt an den US-Börsen setzt sich im frühen Handel am Dienstag zunächst nicht fort. Der Leitindex Dow Jones verliert 0,2 Prozent auf 42.986,69 Zähler. Der marktbreite S&P 500 notiert 0,3 Prozent im Minus bei 5.844,20 Zählern und der technologielastige Nasdaq 100 gibt aktuell 0,9 Prozent auf 20.247,92 Punkte ab.Im Fokus der Anleger steht die angelaufene Berichtssaison. Nach JPMorgan und anderen Banken vor dem Wochenende folgten nun die Zahlen von Goldman Sachs, Bank of America und Citigroup. ...

