RIXX Invest AG: Rattlesnake Oil & Gas, LLC investiert in nachhaltige Produktionssteigerung Inbetriebnahme von vier Legacy-Wells

Erwartete Produktionssteigerung: 6 bis 10 Barrel pro Quelle und Tag

Investitionsvolumen: 200.000 USD für Instandsetzung und Ausbau Berlin, 16. Oktober 2024. Die RIXX Invest AG gibt bekannt, dass ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil & Gas, LLC eine Erweiterung der Förderkapazitäten plant.



Nach der erfolgreichen Erhöhung und Stabilisierung der Ölförderung in den vergangenen Monaten setzt die Rattlesnake Oil & Gas, LLC wie angekündigt auf eine gezielte Ausweitung der Produktion. Im Fokus steht die Reaktivierung von vier sogenannten Legacy-Wells, die das Potenzial haben, die Tagesproduktion um 6 bis 10 Barrel pro Quelle und Tag zu erhöhen.



Das Management der Rattlesnake kommentiert: "Diese strategische Investition zielt darauf ab, unsere Förderkapazitäten weiter auszubauen und gleichzeitig die Effizienz unserer Anlagen zu optimieren." Die Arbeiten sollen zeitnah beginnen, wobei erste Ergebnisse innerhalb von 6 bis 10 Wochen erwartet werden.



Nachhaltige Produktionssteigerung und Infrastrukturausbau

Neben der Reaktivierung der Legacy-Wells investiert Rattlesnake Oil & Gas, LLC auch in die Verbesserung der bestehenden Infrastruktur - vor allem in Wassertanks und Produktionslager. Dies soll nicht nur zu einer Erhöhung der täglichen Ölförderung führen, sondern auch potenzielle Betriebsausfälle aufgrund unzureichender Infrastruktur minimieren.



Das Management der Rattlesnake sagt: "Unsere langfristige Strategie ist auf nachhaltiges Wachstum und operative Stabilität ausgerichtet. Die geplanten Maßnahmen werden sowohl kurzfristig als auch langfristig zur Steigerung unserer Produktionsleistung beitragen."





