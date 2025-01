EQS-Ad-hoc: RIXX Invest AG / Schlagwort(e): Personalie

RIXX Invest AG: Wechsel im Vorstandsvorsitz Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Art. 17 der EU-Verordnung Nr. 596/2014 Berlin, 31. Januar 2025, 15 Uhr, CET: Die RIXX Invest AG, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, gelistet im Freiverkehr der Börse Düsseldorf (ISIN: DE000A3H2341), teilt mit: Der Aufsichtsrat der RIXX Invest AG hat in seiner Sitzung einen Wechsel an der Vorstandsspitze des Unternehmens beschlossen. Der bisherige Vorstandsvorsitzende Thomas Knipp scheidet nach Ablauf seiner dreijährigen Amtszeit planmäßig zum 31. Januar 2025 aus dem Vorstand aus. Zu seinem Nachfolger hat der Aufsichtsrat Herrn Sönke Liebig mit Wirkung zum 1. Februar 2025 für die Dauer von zwei Jahren zum Vorstandsvorsitzenden bestellt. Herr Liebig verfügt über langjährige Erfahrung im Finanz- und Vermögensbereich sowie im Energiesektor Öl & Gas. Zuletzt war er als geschäftsführender Gesellschafter der BBC Bremer Bagasse Company GmbH & Co. KG tätig. Gleichzeitig wurde der Vertrag des Vorstandsmitglieds Margaritis Stogiannidis um zwei Jahre verlängert. Der Aufsichtsratsvorsitzende Dr. Andreas Sasdi dankt Thomas Knipp für seine erfolgreiche Tätigkeit als Vorstandsvorsitzender in den vergangenen drei Jahren. Über RIXX Invest AG Die RIXX Invest AG ist eine in Berlin ansässige Investmentgesellschaft mit Fokus auf die Öl- und Gasindustrie. Das Unternehmen widmet sich dem Erwerb, der Entwicklung und dem Management von Öl- und Gasvermögen, hauptsächlich durch ihre Tochtergesellschaft Rattlesnake Oil and Gas LLC, die umfangreiche Ölfelder in Texas, USA, betreibt. Für weitere Informationen wenden Sie sich bitte an: RIXX Invest AG, Kurfürstendamm 194, 10707 Berlin, Deutschland, Telefon: +49 30 6293 198 70, E-Mail: info@rixx-invest.com Disclaimer: Diese Veröffentlichung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die bestimmten Risiken und Unsicherheiten unterliegen. Tatsächliche Ergebnisse können erheblich von den prognostizierten abweichen. Ende der Ad-hoc-Mitteilung



