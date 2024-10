Der jüngste Schwung der letzten Wochen ist aktuell etwas raus bei der Aktie von BASF. Mittlerweile gerät beim weltgrößten Chemieproduzenten auch der seit August intakte Aufwärtstrend allmählich wieder in Gefahr. Nach einem sehr schwachen Start in die neue Börsenwoche ging es mit dem DAX-Titel auch am gestrigen Dienstag und im frühen Handel am Donnerstag bergab.Die Papiere des Ludwigshafener Chemiekonzerns notieren mittlerweile wieder auch unter der 21-Tage-Durchschnittslinie und ebenfalls unter ...

