Die Tauben dominieren die Europäischen Zentralbank. Auf der heutigen Sitzung erwartet die Börse eine weitere Zinssenkung in Folge, nachdem die Konjunktur sich weiter abschwächt. Nestlé reduziert die Umsatzprognose für 2024. Der neue CEO erwartet nur noch ein organisches Umsatzwachstum von 2 %. TSMC schlägt die Erwartungen der Analysten. Sowohl der Umsatz als auch das Ergebnis lagen im 3. Quartal deutlich über den Prognosen.Der Aktienhandel in Asien neigt am Donnerstag zur Schwäche. Abgesehen von den chinesischen Indizes, die anfänglich ...

