Im September ging die PV-Stromproduktion von Photon Energy trotz gestiegener Kapazität um 6 % im Vergleich zum Vorjahr zurück, was auf einen Rückgang der spezifischen Erträge um 19 % aufgrund schlechter Wetterbedingungen zurückzuführen ist. Der durchschnittlich realisierte Strompreis lag bei 171 EUR/MWh, was einem Rückgang von 3 % gegenüber August, aber einem Anstieg von 9 % gegenüber dem Vorjahr entspricht, wobei der sequenzielle Rückgang hauptsächlich auf die niedrigeren Preise in Australien zurückzuführen ist. Anfang Oktober unterzeichnete Photon Energy eine Vereinbarung über den Verkauf von zwei Solarparks und einem Hybrid-Solar-/Batterieprojekt in Australien, die noch in diesem Monat abgeschlossen werden soll. Der Verkauf würde die Kapazität des IPP-Portfolios von Photon Energy um 10 % reduzieren und 6 Mio. EUR an Nettobarmitteln einbringen. Die Transaktion ist ein weiterer Schritt im Rahmen der strategischen Verlagerung auf Energiespeichertechnologien und Asset-light-Energiedienstleistungen. mwb research bestätigt ihr Kursziel von EUR 2,50 und das Spek. Kaufen-Rating. Die vollständige Analyse ist abrufbar unter https://www.research-hub.de/companies/Photon%20Energy%20NV





© 2024 AlsterResearch