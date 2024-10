In den vergangenen drei Tagen erlebte die Aktie des Technologiekonzerns Jenoptik einen signifikanten Verlust von über 15 Prozent. Der Hauptauslöser für diesen Rückgang ist eine kürzlich ausgesprochene Gewinnwarnung von ASML, einem der bedeutendsten Kunden von Jenoptik in der Chipindustrie.Analyst Florian Sager von Stifel reagierte am Donnerstag, indem er die Bewertung für Jenoptik von "Buy" auf "Hold" ...

Den vollständigen Artikel lesen ...