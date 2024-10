NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Sartorius Stedim Biotech nach Zahlen zum dritten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 225 Euro belassen. Die Dynamik der Aufträge im Segment Bioprozesstechnik (BPS) sei etwas stärker gewesen als angenommen, schrieb Analyst James Quigley in einer am Donnerstag vorliegenden ersten Reaktion. Kunden hätten ihre Lagerbestände überwiegend abgebaut, das Geschäft mit Verbrauchswaren erhole sich weiter. Bei Ausrüstung sehe es aber weiterhin eher schwach aus./bek/mis



