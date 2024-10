Nach den Ergebnissen des chinesischen Photovoltaik-Unternehmens erbringen die Topcon-Solarmodule monatlich bis zu 3,4 Prozent mehr Ertrag als Rückkontakt-Module. Der Test lief allerdings nur zwei Monate - von Juli bis September. Welche Photovoltaik-Technologie setzt sich nach Perc durch? Aktuell spricht viel für Topcon - also Module mit passivierter Tunneloxidkontakt-Technologie. Einige Hersteller setzen jedoch auch auf Rückkontakt (BC)-Module. Trinsolar hat im chinesischen Changzhou in einem Test beide Technologien gegeneinander antreten lassen und kommt zu dem Schluss: "Topcon wird in den nächsten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...