Der bisherige Vorstandschef scheidet Ende des Monats aus, auch der Finanzvorstand wird nächstes Frühjahr den Münchner Konzern verlassen. Der Aufsichtsrat berief Chief Restructuring Officer Michael Baur in den Vorstand, der einen Teil der Aufgaben von Pöllinger übernehmen soll. Harte Zeiten erfordern harte Einschnitte. In diesem Sinne hat der Aufsichtsrat von Baywa am Donnerstag den aktuellen Chief Restructuring Officer (CRO) und Generalbevollmächtigter der Baywa AG in den Vorstand berufen. Er soll teilweise die Aufgabenbereiche des bisherigen Vorstandschefs Marcus Pöllinger übernehmen, der selbst ...

