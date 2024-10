Für die leidgeplagten Anteilseigner von Nel ASA war der Blick auf anstehende Quartalszahlen ein Stück weit der letzte Strohhalm, an den sie sich nach dem Erreichen immer neuer Tiefstände noch klammern konnten. Am Mittwoch gewährten die Norweger nun einen Blick in die Bücher und leider gab es dabei nur wenig Erfreuliches zu sehen.Bei den wichtigsten Punkten enttäuschte Nel ASA (NO0010081235) auf ganzer Linie. Das Unternehmen berichtete lediglich über etwas bessere Umsätze im Jahresvergleich, nahm jedoch bei der Berechnung dazu manche ...

Den vollständigen Artikel lesen ...