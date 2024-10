93 der Kunden empfehlen Kinaxis für die End-to-End-Orchestrierung der Lieferkette

Kinaxis Inc. (TSX:KXS), ein weltweit führender Anbieter von End-to-End-Lieferketten-Orchestrierung, wurde in der Gartner Peer Insights zum Kundenliebling für Lieferketten-Planungslösungen ernannt.

Von den neun Anbietern, die in die Bewertung einbezogen wurden, ist Kinaxis der einzige Anbieter, der sowohl bei der Gesamterfahrung als auch bei den Bewertungen für das Interesse und die Akzeptanz der Benutzer den Marktdurchschnitt übertroffen hat. Das Unternehmen erhielt 4,8 von 5 Punkten für die Produktfähigkeiten, 4,5 für den Kundenservice und 4,6 für die allgemeine Benutzererfahrung, wobei beeindruckende 93 der Kunden bereit sind, Kinaxis weiterzuempfehlen.

Kinaxis führt seinen Erfolg auf seine erstklassige Vertriebs- und Support-Erfahrung sowie auf einen starken Fokus auf den Kundenerfolg über die Implementierung hinaus mit kontinuierlichem Lernen und einer engagierten Gemeinschaft von Produkt- und Serviceexperten zurück. Unternehmen aus allen Branchen, Größen und Reifegraden vertrauen auf Kinaxis, um die fortschrittliche Technologie und intuitive Benutzererfahrung zu erhalten, die sie benötigen, um die Komplexität moderner Lieferketten zu bewältigen.

"Wir fühlen uns unglaublich geehrt, als "Customers' Choice" ausgezeichnet zu werden", sagte Michael Mauger, Chief Customer Officer bei Kinaxis. "Ihr Vertrauen und ihr Feedback spornen uns an, innovative Lösungen zu entwickeln, die Lieferketten effizienter, agiler und widerstandsfähiger machen. Diese Anerkennung bestärkt uns in unserem Engagement, in jeder Phase der Kundenbeziehung erstklassigen Service und Support zu bieten."

Die Kinaxis Maestro-Plattform unterstützt Unternehmen dabei, Silos aufzubrechen und die Komplexität globaler Lieferketten zu bewältigen, indem sie Echtzeit-Transparenz, kollaborative Planung und schnelle Entscheidungsfindung bietet. Die KI-gestützten Lösungen ermöglichen es Unternehmen, Routineaufgaben zu automatisieren, die Nachfrage- und Angebotsplanung zu optimieren und Betriebsabläufe zu synchronisieren, sodass Kunden flexibel auf Störungen und sich ändernde Marktbedingungen reagieren können.

m April 2024 wurde Kinaxis außerdem zum zehnten Mal in Folge als "Leader" im "Gartner Magic Quadrant for Supply Chain Planning Solutions 2024" ausgezeichnet. Von den 20 bewerteten Anbietern positionierte Gartner Kinaxis am höchsten in der Kategorie "Ausführungsfähigkeit". Kinaxis führt seine Position auf seinen patentierten Concurrency-Ansatz und eine nachgewiesene Erfolgsbilanz bei der Bereitstellung innovativer Lösungen auf der Grundlage seiner führenden Vision durch den Einsatz fortschrittlicher Technologien wie KI, ML und einer intuitiven Benutzererfahrung zurück.

GARTNER ist eine eingetragene Marke und Dienstleistungsmarke von Gartner und Magic Quadrant und Peer Insights sind eingetragene Marken von Gartner, Inc. und/oder seinen verbundenen Unternehmen in den USA und international und werden hier mit Genehmigung verwendet. Alle Rechte vorbehalten.

Die Inhalte von Gartner Peer Insights bestehen aus den Meinungen einzelner Endnutzer, die auf ihren eigenen Erfahrungen mit den auf der Plattform aufgeführten Anbietern basieren. Sie sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden und stellen auch nicht die Ansichten von Gartner oder seinen verbundenen Unternehmen dar. Gartner unterstützt keine der in diesen Inhalten dargestellten Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen und gibt keine ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantien in Bezug auf diese Inhalte, deren Richtigkeit oder Vollständigkeit ab, einschließlich Garantien der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck. Gartner unterstützt keine Anbieter, Produkte oder Dienstleistungen, die in seinen Forschungspublikationen dargestellt werden, und rät Technologieanwendern nicht, nur die Anbieter mit den höchsten Bewertungen oder anderen Bezeichnungen auszuwählen. Die Forschungspublikationen von Gartner geben die Meinungen der Forschungsorganisation von Gartner wieder und sollten nicht als Tatsachenbehauptungen ausgelegt werden. Gartner lehnt jegliche ausdrückliche oder stillschweigende Gewährleistung in Bezug auf diese Forschung ab, einschließlich jeglicher Gewährleistung der Marktgängigkeit oder Eignung für einen bestimmten Zweck.

Über Kinaxis

Kinaxis ist ein Weltmarktführer im Bereich der Orchestrierung moderner Lieferketten, der komplexe globale Lieferketten vorantreibt und die Menschen, die sie verwalten, im Dienste der Menschheit unterstützt. Unsere leistungsstarke, KI-gestützte Plattform zur Orchestrierung von Lieferketten, Maestro, kombiniert proprietäre Technologien und Techniken, die für vollständige Transparenz und Agilität in der gesamten Lieferkette sorgen von der über mehrere Jahre angelegten strategischen Planung bis hin zur Lieferung auf der letzten Meile. Wir genießen das Vertrauen renommierter globaler Marken, wenn es darum geht, die Agilität und Vorhersehbarkeit zu bieten, die erforderlich sind, um die Volatilität und Disruption von heute zu bewältigen. Weitere Nachrichten und Informationen finden Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

