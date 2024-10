Der DAX hat sich auch am heutigen Freitag stark präsentiert. Einen neuen Rekord hat er nur knapp verfehlt. Am Ende ging der deutsche Leitindex mit einem Plus von 0,4 Prozent auf 19.657,37 Zählern aus dem Handel. Auf Wochensicht bedeutet dies für den DAX ein Plus von 1,5 Prozent. Der MDAX der mittelgroßen Börsenunternehmen legte am heutigen Freitag 0,7 Prozent auf 27.336,34 Punkte zu.Unter den Einzelwerten zeigten sich die Autowerte stark. Sie profitierten von Nachrichten aus China. Dort hat sich ...

