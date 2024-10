Allzeithochs nach EZB-Zinsentscheid! BTC, Gold & Aktien der Woche mit Netflix, Apple, Nvidia & Co.

Anzeige / Werbung

Diese Liquidität zeigte sich zunächst im DAX, der direkt zur EZB.Sitzung am Donnerstag ein neues Allzeithoch markierte und auch heute wieder mit diesem Punkt liebäugelt. Zum Mittag steht der Index rund 70 Punkte im Gewinn und dürfte nach aktuellem Stand die Woche auf einem neuem Wochenrekordlevel abschliessen.

Ähnlich stark ist der Dow Jones, der sich weiter (bzw. erneut) über der 43.000er-Marke etablieren kann. Fast schon üblich, notiert auch der Goldpreis auf einem Allzeithoch zum Freitagnachmittag und selbst der Bitcoin zieht deutlich an, was zu einem Ausbruch aus seinem Abwärtstrend führen könnte. Nur der Nasdaq ist etwas geschwächt, nachdem ASML die erste starke Kaufwelle in dieser Woche stark abbremste. Dazu kamen wir später.

Bei den großen Werten an der Wall Street gibt es weiter das Kopf-an-Kopf-Rennen um Platz 1 nach Marktkapitalisierung. Apple ist weiter der Platzhirsch und verteidigt dank neuer Allzeithochs das Feld vor Nvidia, die aber auch ein neues Rekordhoch am Vortag erzielten. Hier bleibt es also spannend, denn die Erholung bei Nvidia seit dem letzten Tief beträgt nun wieder rund 50 Prozent und zeigt auf, wie stark das Momentum in diesem Wert ist.

Ebenso warteten JPMorgan Chase und Goldman Sachs mit neuen Hochs auf, die nach den starken Ergebnissen beim letzten Quartalsbericht insbesondere dem hohen Wachstum im Investmentbanking weiter auf der Erfolgsspur bleiben.

Eine bremsende Wirkung auf den Gesamtmarkt hatte der Ausblick vom Chipmaschinenhersteller ASML. Das Unternehmen verlor zweistellig an Wert, in Zahlen rund 60 Milliarden US-Dollar, nachdem der Auftragseingang statt 5 Milliarden "nur" 2,6 Milliarden US-Dollar betrug. Doch der Chipsektor "wackelte" nur kurzzeitig, da am Folgetag die ASML als größter Chipproduzent der Welt volle Auftragsbücher und hohe Margen offerierte. Damit war auch der Gesamtmarkt wieder gefestigt und konnte sich vom ersten Schock nach den (übrigens zu früh) vermeldeten ASML-Zahlen erholen.

Stärkster Dow Jones Wert in dieser Woche war der Versicherer Travelers und auch Boeing kann sich wieder stabilisieren - beide Werte updateten wir ebenso, wie die Tesla, die vor allem in der Vorwoche mit neuen Produkten im Fokus stand und in der nächsten Woche Quartalszahlen vorstellt. Dann wird auch das DAX-Schwergewicht SAP seine Bilanz veröffentlichen.

Sehr fest waren die gestrigen Netflix-Daten. Mit über 5 Millionen neuen Abonnenten ist der Streaming-Marktführer weiter auf der Erfolgsspur und hat seinen Ausblick sogar angehoben. Neue Allzeithochs in der Aktie stehen heute vermutlich an.

Auszug, hier geht's zum vollständigen Artikel und zum Video!

Der große interaktive Wochenausblick findet wie gewohnt montags um 10:30 Uhr statt.

Komm daher gern mit Deinen Fragen und Wunschwerten zum nächsten Format hinzu und melde Dich unverbindlich zu diesen Terminen auf der Landingpage an.

Diese und alle anderen US-Aktien und Optionen können kommissionsfrei ohne Spreadaufschlag im Freestoxx Angebot gehandelt werden:

Abonnieren Sie unseren YouTube-Kanal für tagesaktuelle Analysen und Charttechnik zu US-Aktien:

Folgen Sie uns auf Twitter für regelmäßige Aktien-Updates:

Risikohinweis

Dieser Artikel ist die persönliche Meinung des Autors. Er dient lediglich als Information. Diese Analysen dürfen nicht als Anlage- oder Vermögensberatung interpretiert werden. Eine Investitionsentscheidung bezüglich irgendwelcher Wertpapiere oder sonstiger Finanzinstrumente benötigt das Hintergrundwissen Ihrer persönlichen Situation, welche der Autor nicht kennt. Dieser Inhalt veraltet und wird nach Veröffentlichung nicht aktualisiert.

Jede Investition ist mit Risiken verbunden. Jeder Anleger sollte, wenn möglich mit Hilfe eines externen Beraters, prüfen, ob diese Finanzinstrumente für seine persönliche Situation geeignet sind. Die auf einem Demokonto erzielten Gewinne sind keine Garantie für zukünftige Gewinne. Der Einsatz eines Hebels beinhaltet das Risiko, mehr als den Gesamtbetrag des Kontos zu verlieren. Sie sind nicht verpflichtet, eine Hebelwirkung zu nutzen.