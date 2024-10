DJ Roche erhält FDA-Zulassung für Krebs-Begleitdiagnostikum

Von Connor Hart

FRANKFURT (Dow Jones)--Roche hat von der Food and Drug Administration (FDA) in den USA die Zulassung für sein Begleitdiagnostikum für Magen- und Speiseröhrenkrebs erhalten. Das Diagnostikum mit dem Namen Ventana CLDN18 kann dazu beitragen, den Status der Claudin 18-Proteinexpression in Tumoren von Krebspatienten zu bestimmen, was Ärzten hilft, die Wahrscheinlichkeit zu beurteilen, ob die Patienten von einer gezielten Therapie profitieren, so der Schweizer Pharma-Konzern.

Die Zulassung basiert auf den Ergebnissen zweier klinischer Studien. Sobald die Patienten identifiziert sind, können sie für die Behandlung von Magen- und Speiseröhrenkrebs mit Vyloy vom in Tokio ansässigen Unternehmen Astellas Pharma in Frage kommen. Das Präparat wurde von der FDA ebenfalls zugelassen.

