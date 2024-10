Produktionsstart: Der Beginn einer vielversprechenden Zukunft als bedeutender Akteur im Silbermarkt

Anzeige / Werbung

Durch die Kombination aus solider finanzieller Grundlage, strategischer Expansion und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit ist das Unternehmen gut positioniert, um von den positiven Marktbedingungen zu profitieren.

Sierra Madre Gold & Silver hat den Übergang von einem Explorationsunternehmen zu einem Produzenten vollzogen und beginnt nun mit der Produktion in Mexiko. Angesichts des aktuellen Anstiegs der Silberpreise bietet das Unternehmen spannende Perspektiven für Investoren, die an der Entwicklung in einem stabilen Bergbauumfeld interessiert sind.

Jochen Staiger von Commodity TV gibt Ihnen im nachfolgenden Video ein Update zum Testabbau und der Verarbeitung in Sierra Madre's Mine La Guitarra in Mexiko

Mit dem Beginn der Produktion in der La Guitarra-Mine hat das Unternehmen einen bedeutenden Schritt nach vorne gemacht. Diese Mine ist bekannt für ihre reichen Vorkommen an Silber und Gold, was das Unternehmen zu einem interessanten Investment macht.

Die Produktion in der La Guitarra-Mine begann am 25. Juni und läuft seitdem kontinuierlich. Derzeit befindet sich das Unternehmen in der Testphase des Abbaus, mit dem Ziel, bis Ende des Jahres die kommerzielle Produktion zu erreichen. Die Produktionskapazität der Mine liegt bei 500 Tonnen pro Tag, was eine jährliche Produktion von etwa einer Million Unzen Silberäquivalent bedeutet.

Für die Zukunft plant Sierra Madre Gold & Silver, diese Kapazität zu verdoppeln und somit die Produktion erheblich zu steigern. Dies würde nicht nur die Effizienz des Betriebs erhöhen, sondern auch die Position des Unternehmens im globalen Silbermarkt stärken.

Quelle: Sierra Madre Gold & Silver

Vor kurzem vermeldete das Unternehmen Einnahmen von mehr als 2,4 Millionen US-Dollar aus seiner anhaltenden Produktion von 350 Tonnen pro Tag in La Guitarra

Das Unternehmen hat sich als Ziel gesetzt, durch nachhaltige und umweltfreundliche Praktiken im Bergbau zu glänzen. Sierra Madre Gold & Silver legt großen Wert auf die Einhaltung von Umweltstandards und den Aufbau starker Beziehungen zu den lokalen Gemeinschaften. Diese Strategie hat ihnen geholfen, in Mexiko Fuß zu fassen und als vertrauenswürdiger Partner in der Region anerkannt zu werden.

Politische Veränderungen in Mexiko

Die politischen Veränderungen in Mexiko, insbesondere die Einführung eines neuen Regierungsplans, haben das Investitionsklima im Land beeinflusst. Claudia Sheinbaum, die neue Regierungschefin, hat ein umfangreiches Programm gestartet, das auch den Bergbausektor betrifft. Trotz anfänglicher Unsicherheiten sieht Sierra Madre Gold & Silver die Entwicklungen positiv.

Das Unternehmen hat es geschafft, während des Regierungswechsels neue Genehmigungen zu erhalten, was auf starke Beziehungen zu lokalen Behörden hinweist. Diese Genehmigungen umfassen unter anderem die Umstellung auf eine umweltfreundlichere Lagerung und neue Bohrungen. Diese Fortschritte unterstreichen das Engagement von Sierra Madre Gold & Silver für nachhaltige Praktiken und die Anpassung an regulatorische Anforderungen.

Der Erhalt neuer Genehmigungen während einer Phase politischer Unsicherheit war ein bedeutender Erfolg für Sierra Madre Gold & Silver. Diese Genehmigungen ermöglichen es dem Unternehmen, seine Produktionskapazitäten zu erweitern und umweltfreundlichere Technologien zu implementieren.

Besonders hervorzuheben ist die Genehmigung zur Umstellung der Abfallentsorgung, dass die Umweltauswirkungen erheblich reduziert. Diese Fortschritte sind ein Beweis für das Engagement des Unternehmens, nicht nur wirtschaftlich erfolgreich zu sein, sondern auch ökologische Verantwortung zu übernehmen.

Die jüngste Preisentwicklung von Silber hat positive Auswirkungen auf Sierra Madre Gold & Silver.

Der Anstieg des Silberpreises bietet dem Unternehmen die Möglichkeit, seine Einnahmen zu steigern und finanzielle Reserven für zukünftige Expansionen aufzubauen. Aktuell profitiert das Unternehmen von einem Silberpreis, der über 30 US-Dollar liegt, was die Rentabilität der Produktion erheblich verbessert.

Die Nachfrage nach Silber ist nicht nur aufgrund seiner Rolle als Wertspeicher gestiegen, sondern auch wegen seiner industriellen Anwendungen, insbesondere in der Solarindustrie. Diese Dynamik bietet Sierra Madre Gold & Silver eine stabile Grundlage für zukünftiges Wachstum.

Die Marktdynamik im Silbersektor hat in letzter Zeit zugenommen, was zu einer Reihe von M&A-Aktivitäten geführt hat. Große Transaktionen, wie der Kauf von Gatos Silver durch First Majestic, zeigen das Interesse großer Marktteilnehmer an strategischen Akquisitionen. Diese Entwicklungen könnten auch für Sierra Madre Gold & Silver von Vorteil sein, da sie den Zugang zu Kapital erleichtern und neue Partnerschaften fördern.

Für kleinere Unternehmen bedeutet dies, dass sie sich in einem sich schnell verändernden Marktumfeld behaupten müssen. Sierra Madre Gold & Silver ist gut positioniert, um von diesen Trends zu profitieren, indem es seine Produktion steigert und gleichzeitig neue Explorationsmöglichkeiten erschließt.

Finanzierung und Kapitalstruktur

Die finanzielle Grundlage von Sierra Madre Gold & Silver ist solide, da das Unternehmen kürzlich ein Darlehen in Höhe von fünf Millionen US-Dollar erhalten hat. Dieses Darlehen wurde zu attraktiven Konditionen gewährt, mit einer Laufzeit von zwei Jahren und einem Zinssatz von 15 Prozent. Diese Mittel wurden strategisch eingesetzt, um die Testproduktion abzuschließen und die benötigte Ausrüstung für den Untertagebau zu erwerben.

Die sorgfältige Verwaltung der finanziellen Ressourcen ist entscheidend, um die Risiken zu minimieren und die Kapitalstruktur des Unternehmens zu optimieren. Durch die Generierung von Cashflow aus der Produktion kann Sierra Madre Gold & Silver zukünftige Investitionen und Explorationsprojekte selbst finanzieren, ohne auf externe Kapitalquellen angewiesen zu sein.

Ehrgeizige Ziele für die Produktion und Expansion

Sierra Madre Gold & Silver hat ehrgeizige Ziele für seine Produktions- und Expansionsstrategie. Das Unternehmen plant, die Produktion in der La Guitarra -Mine auf 500 Tonnen pro Tag zu steigern und langfristig sogar auf 1.000 Tonnen pro Tag zu verdoppeln. Diese Steigerung würde die jährliche Produktion auf über zwei Millionen Unzen Silberäquivalent erhöhen.

Die Nutzung des Cashflows aus der aktuellen Produktion ist ein wesentlicher Bestandteil des Expansionsplans. Diese Mittel werden verwendet, um weitere Explorationsprojekte auf dem 30.000 Hektar großen Gelände zu finanzieren. Das Ziel ist es, das Potenzial eines der größten unerschlossenen Silbergebiete in Mexiko voll auszuschöpfen.

Langfristige Perspektiven für Silber

Silber bleibt ein wichtiger Rohstoff mit vielversprechenden langfristigen Perspektiven. Neben seiner Rolle als Wertspeicher gewinnt Silber zunehmend an Bedeutung in industriellen Anwendungen, insbesondere in der Solarindustrie. Diese Nachfrage bietet eine stabile Grundlage für die zukünftige Entwicklung von Sierra Madre Gold & Silver.

Das Unternehmen ist optimistisch, dass der Silbermarkt weiterhin wachsen wird, insbesondere aufgrund der steigenden Nachfrage nach umweltfreundlichen Technologien. Diese Dynamik unterstützt die langfristige Wachstumsstrategie von Sierra Madre Gold & Silver und stärkt ihre Position im Edelmetallsektor.

Sierra Madre Gold & Silver steht am Beginn einer vielversprechenden Zukunft als bedeutender Akteur im Silbermarkt.

Durch die Kombination aus solider finanzieller Grundlage, strategischer Expansion und einem klaren Fokus auf Nachhaltigkeit ist das Unternehmen gut positioniert, um von den positiven Marktbedingungen zu profitieren.

Mit einem engagierten Team und einer starken Vision für die Zukunft bleibt Sierra Madre Gold & Silver ein spannendes Investment für diejenigen, die an der Entwicklung des Edelmetallsektors in Mexiko interessiert sind. Die kontinuierliche Anpassung an Marktveränderungen und die Nutzung neuer Chancen werden entscheidend sein, um langfristigen Erfolg zu gewährleisten.

Nicht zuletzt deshalb gaben die Experten von VSA Capital der Aktie ein "buy" mit Kursziel 1,10 CAD. Wir haben dem nichts hinzuzufügen und wünschen Ihnen viel Erfolg bei all Ihren Investitionen und verbleiben mit spekulativen Grüßen aus der Mining-Investor Redaktion

Besuchen Sie www.sierramadregoldandsilver.com, um mehr über das Unternehmen und seine Aktivitäten zu erfahren.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Disclaimer

Sämtliche Veröffentlichungen, also Berichte, Darstellungen, Mittelungen sowie Beiträge ("Veröffentlichungen") dienen ausschließlich der Information und stellen keine Handelsempfehlung hinsichtlich des Kaufs oder Verkaufs von Wertpapieren dar. Die Veröffentlichungen sind nicht mit einer professionellen Finanzanalyse gleichzusetzen, sondern geben lediglich die Meinung der Orange Unicorn/mining-investor.com ("Herausgeber"), bzw. der für diese tätigen Verfasser der Veröffentlichungen ("Verfasser") wieder. Jedes Investment in die hier vorgestellten Finanzinstrumente wie Aktien, Anleihen, Derivate auf Wertpapiere etc. (zusammen "Finanzinstrumente") ist mit Chancen, aber auch mit Risiken bis hin zum Totalverlust verbunden. Kauf-/Verkaufsaufträge sollten zum eigenen Schutz stets limitiert werden. Dies gilt insbesondere für die hier behandelten Werte aus dem Small- und Micro-Cap-Bereich, die sich ausschließlich für spekulative und risikobewusste Anleger eignen.

Jeder Anleger handelt auf eigenes Risiko.

Der Herausgeber und die für ihn tätigen Verfasser übernehmen keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Richtigkeit, Vollständigkeit oder sonstige Qualität der Veröffentlichungen.

Hinweise gemäß §34b Abs. 1 WpHG in Verbindung mit FinAnV (Deutschland)

Für die Berichterstattung über das Unternehmen Sierra Madre Gold & Silver wurden Verfasser und Herausgeber entgeltlich entlohnt. Hierdurch besteht konkret und eindeutig ein Interessenkonflikt.

Verfasser, Redakteur und Vermittler halten zum Zeitpunkt der Veröffentlichung keine Aktien. Eine individuelle Offenlegung zu Wertpapierbeteiligungen des Herausgebers und der Verfasser und/oder der Vergütung des Herausgebers oder der Verfasser durch das mit Veröffentlichungen im Zusammenhang stehende Unternehmen Dritte, werden in beziehungsweise unter der jeweiligen Veröffentlichung ausdrücklich ausgewiesen.

Die in den jeweiligen Veröffentlichungen angegebenen Preise/Kurse zu besprochenen Finanzinstrumenten sind, soweit nicht näher erläutert, Tagesschlusskurse des zurückliegenden Börsentages oder aber aktuellere Kurse vor der jeweiligen Veröffentlichung. Allgemeiner Haftungsausschluss Die Veröffentlichungen dienen ausschließlich Informationszwecken. Alle Informationen und Daten in den Veröffentlichungen stammen aus Quellen, die der Herausgeber bzw. der Verfasser zum Zeitpunkt der Erstellung für zuverlässig und vertrauenswürdig hält. Der Herausgeber und die Verfasser haben die größtmögliche Sorgfalt darauf verwandt, sicherzustellen, dass die verwendeten und zugrunde liegenden Daten und Tatsachen vollständig und zutreffend sowie die herangezogenen Einschätzungen und aufgestellten Prognosen realistisch sind.

Der Herausgeber übernimmt jedoch keine Gewähr auf Richtigkeit, Vollständigkeit, und Aktualität der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen.

Der Herausgeber hat keine Aktualisierungspflicht.

Er weist darauf hin, dass nachträglich Veränderungen der in den Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und der darin enthaltenen Meinungen des Herausgebers oder des Verfassers entstehend können. Im Falle derartiger nachträglicher Änderungen ist der Herausgeber nicht verpflichtet, diese mitzueilen bzw. gleichfalls zu veröffentlichen. Die Aussagen und Meinungen des Herausgebers bzw. Verfassers stellen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf eines Finanzinstruments dar. Der Herausgeber ist nicht verantwortlich für Konsequenzen, speziell für Verluste, welche durch die Verwendung der in Veröffentlichungen enthaltenen Informationen und Meinungen folgen bzw. folgen könnten.

Der Herausgeber und die Verfasser übernehmen insbesondere keine Gewähr dafür, dass aufgrund des Erwerbs von Finanzinstrumenten der Gegenstand von Veröffentlichungen sind Gewinne erzielt oder bestimmte Kursziele erreicht werden können.

Herausgeber und Verfasser sind keine professionellen Investitionsberater. Der Herausgeber und der Verfasser sind im Zusammenhang mit Veröffentlichungen für Dritte tätig. Sie erhalten von Dritten Entgelte für Veröffentlichungen, was zu einem Interessenkonflikt führen kann, auf den hiermit ausdrücklich hingewiesen wird.

Die auf den Internetseiten des Herausgebers wiedergegebenen Informationen und Meinungen Dritter, insbesondere in den Chats, geben nicht die Meinung des Herausgebers wieder, so dass dieser entsprechend keinerlei Gewähr auf die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der Informationen übernimmt. Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem jeweiligen Autor. Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des jeweiligen Autors oder des Herausgebers erlaubt.

Urheberrecht

Die Urheberrechte der einzelnen Artikel liegen bei dem Herausgeber. Der Nachdruck und/oder kommerzielle Weiterverbreitung sowie die Aufnahme in kommerzielle Datenbanken ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung des Herausgebers erlaubt. Die Nutzung der Veröffentlichungen ist nur zu privaten Zwecken erlaubt. Eine professionelle Verwertung ist entgeltpflichtig und nur mit vorheriger schriftlicher Zustimmung des Herausgebers zulässig. Veröffentlichungen dürfen weder direkt noch indirekt nach Großbritannien, in die USA oder Kanada oder an US-Amerikaner oder eine Person, die ihren Wohnsitz in den USA, Kanada oder Großbritannien hat, übermittelt werden.

