DJ PTA-News: Small- & MicroCap Investment: De.mem profitiert von Präsenz in Singapur

Unternehmensmitteilung für den Kapitalmarkt

Frankfurt (pta/20.10.2024/09:00) - Ziemlich konträr zu vielen anderen asiatischen Großstädten, genießt der Stadtstaat Singapur in Bezug auf Sauberkeit und Umweltbewusstsein weltweit ein ausgesprochen hohes Ansehen.

Singapur mit vorbildlicher Wasserstrategie

In dieses Bild passt der Sachverhalt, dass die Regierung von Singapur darauf hinarbeitet, sich ab dem Jahr 2060 vollständig selbst mit Wasser zu versorgen. Ihre Strategie zur Wasserversorgung, bekannt als die "Four National Taps" (Vier nationale Wasserquellen), basiert auf vier Hauptsäulen, um die Wasserreserven und -versorgung des Stadtstaats zu sichern. Zum einen baut der Stadtstaat durch eine verstärkte Regenwassernutzung seine lokalen Wassereinzugsgebiete aus, indem es das Netzwerk von Reservoirs, Kanälen und Stauseen erweitert. Zum anderen importiert Singapur seit vielen Jahren Wasser aus Malaysia. Außerdem nutzt das Land Entsalzungsanlagen, um Meerwasser in Trinkwasser umzuwandeln. Diese Wasserquelle wird immer wichtiger, insbesondere in Zeiten geringer Niederschläge, da sie eine wetterunabhängige Wasserversorgungsquelle darstellt. Last, but not least setzt Singapur aber auch auf Wasserreinigung bzw. -aufbereitung. Schmutzwasser wird durch mehrere Reinigungsstufen aufbereitet, darunter Ultrafiltration, Umkehrosmose und UV-Desinfektion. Dies alles gilt als wichtiger Baustein für eine nachhaltige Wasserversorgung.

Australische De.mem in Singapur bestens vernetzt

Das an der Börse Singapur notierte und über chinesische Wurzeln verfügende Unternehmen SIIC Environment Holdings Ltd. (ISIN: SG1BI7000000) ist auf Wasseraufbereitung, Abwasserreinigung und Umweltprojekte spezialisiert und gehört zu den führenden Anbietern im Bereich Wasserinfrastruktur in China und anderen asiatischen Ländern wie z.B. Singapur. Einen starken Bezug zu dem unabhängigen Inselstaat hat aber auch die australische Firma De.mem (ISIN: AU000000DEM4), die dort über eine Niederlassung verfügt. Sie unterhält seit Jahren eine Partnerschaft mit der Nanyang Technological University (NTU) in Singapur. Darüber hinaus profitiert De.mem von strategischen Partnerschaften und Projekten mit lokalen Industrien und wissenschaftlichen Einrichtungen in Singapur und nutzt dies als Schlüsselplattform für Geschäftsentwicklung und technologische Innovationen. Das Unternehmen bietet moderne Wasseraufbereitungs- und Abwassersysteme, einschließlich Recyclinglösungen, die auf ihrer eigenen Membrantechnologie basieren. Einige dieser Anwendungen sind sogar in der Lage, am Ende des Prozesses Trinkwasserqualität abzuliefern.

Singapur ist in den vergangenen Jahren ein bedeutender Standort für De.mem geworden, sowohl im Bereich Forschung & Entwicklung als auch für Projekte in diversen Industriebereichen. De.mem hat in Singapur mehrere Projekte mit Industriekunden, darunter Aufbereitungsanlagen für die Elektronik-, Lebensmittel- und Getränkeindustrie sowie chemische und petrochemische Sektoren. Die Firma bietet dezentrale modulare Wasseraufbereitungs- und Abwassermanagementlösungen an, die spezifisch auf die Bedürfnisse dieser Industriekunden zugeschnitten sind.

In diesem Zusammenhang sei vor allem auf die seit 2019 bestehende Kundenbeziehung zu Givaudan hingewiesen, dem schweizerischen Hersteller von Aromen und Duftstoffen. Im Spätsommer 2022 verkündete das Unternehmen den Abschluss seines vierten "Build, Own, Operate" (BOO)-Vertrags mit dem globalen Player. Die Vereinbarung über eine Laufzeit von sechs Jahren beinhaltete den Bau einer Abwasserbehandlungsanlage, die in Givaudans Fabrik in Singapur eingesetzt wird. Diese befindet sich im Besitz von De.mem und wird auch von dessen Mitarbeitern betrieben. Die Anlage basiert auf der von De.mem entwickelten Ultrafiltrationsmembran und wird voraussichtlich mindestens 2,1 Millionen AUD Umsatz generieren.

----------

Möchten Sie auf dem Laufenden gehalten werden über interessante Nebenwerte-Aktien oder De.mem? Dann lassen Sie sich in unseren kostenlosen Verteiler eintragen mit dem Stichwort: "Nebenwerte" oder "De.mem". Einfach per E-Mail an Eva Reuter: e.reuter@dr-reuter.eu

De.mem ISIN: AU000000DEM4 http://www.demembranes.com/ Land: Australien

Quellen: https://www.pub.gov.sg/Public/WaterLoop/OurWaterStory https://demembranes.com/what-we-offers/potable-water-supply/

Disclaimer/Risikohinweis Interessenkonflikte: Mit De.mem existiert ein entgeltlicher IR und PR-Vertrag. Inhalt der Dienstleistungen ist u.a., den Bekanntheitsgrad des Unternehmens zu erhöhen. Dr. Reuter Investor Relations handelt daher bei der Erstellung und Verbreitung des Artikels im Interesse von De.mem. Es handelt sich um eine werbliche redaktionelle Darstellung. Aktien von De.mem können sich im Besitz von Mitarbeitern oder Autoren von Dr. Reuter Investor Relations - unter Berücksichtigung der Regeln der Market Abuse Regulation (MAR) befinden.

Unternehmensrisiken: Wie bei jedem Unternehmen bestehen Risiken hinsichtlich der Umsetzung des Geschäftsmodells. Es ist nicht gewährleistet, dass sich das Geschäftsmodell entsprechend den Planungen umsetzen lässt. Weitere Unternehmensrisiken können Sie der IR-Webseite von De.mem entnehmen: https://demembranes.com/investors/

Investitionsrisiken: Investitionen sollten nur mit Mitteln getätigt werden, die zur freien Verfügung stehen und nicht für die Sicherung des Lebensunterhaltes benötigt werden. Es ist nicht gesichert, dass ein Verkauf der Anteile über die Börse zu jedem Zeitpunkt möglich sein wird. Grundsätzlich unterliegen Aktien immer dem Risiko eines Totalverlustes.

Disclaimer: Alle in diesem Newsletter / Artikel veröffentlichten Informationen beruhen auf sorgfältigen Recherchen. Es werden nur Quellen verwendet, die die Autoren für seriös halten. Dennoch kann für die verwendeten Informationen keine Haftung übernommen werden. Die Informationen stellen weder ein Verkaufsangebot für die behandelte(n) Aktie(n) noch eine Aufforderung zum Kauf oder Verkauf von Wertpapieren dar. Den Ausführungen liegen Quellen zugrunde, die der Herausgeber für vertrauenswürdig erachtet.

Quellen: Insbesondere werden zur Darstellung & Beurteilung der Gesellschaften Informationen der Unternehmenswebseite verfügbaren Informationen berücksichtigt. In der Regel besteht zudem ein direkter Kontakt zum Vorstand / IR-Team der jeweiligen analysierten?bzw. vorgestellten Gesellschaft. Der Artikel wurde vor Veröffentlichung De.mem vorgelegt, um die Richtigkeit aller Angaben prüfen zu lassen.

Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Mitteilung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, einschließlich Aussagen über das Unternehmen. Wo immer möglich, wurden Wörter wie "können", "werden", "sollten", "könnten", "erwarten", "planen", "beabsichtigen", "antizipieren", "glauben", "schätzen", "vorhersagen" oder "potenziell" oder die Verneinung oder andere Variationen dieser Wörter oder ähnliche Wörter oder Phrasen verwendet, um diese zukunftsgerichteten Aussagen zu identifizieren. Diese Aussagen spiegeln die gegenwärtigen Einschätzungen des Autors wider und basieren auf Informationen, die dem Autor zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Berichts vorlagen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind mit erheblichen Risiken, Ungewissheiten und Annahmen verbunden. Viele Faktoren können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, Leistungen oder Errungenschaften erheblich von den Ergebnissen abweichen, die in den zukunftsgerichteten Aussagen erörtert oder impliziert werden. Diese Faktoren sollten sorgfältig berücksichtigt werden, und der Leser sollte sich nicht in unangemessener Weise auf die zukunftsgerichteten Aussagen verlassen. Obwohl die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen auf Annahmen beruhen, die der Autor für vernünftig hält, kann den Lesern nicht versichert werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse mit diesen zukunftsgerichteten Aussagen übereinstimmen werden. Dr. Reuter Investor Relations ist nicht verpflichtet, diese Aussagen zu aktualisieren oder zu überarbeiten, um neuen Ereignissen oder Umständen Rechnung zu tragen, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist.

Verantwortlich & Kontakt für Rückfragen Small- & MicroCap Investment via Dr. Reuter Investor Relations Dr. Eva Reuter Friedrich Ebert Anlage 35-37 60327 Frankfurt +49 (0) 69 1532 5857 www.dr-reuter.eu www.small-microcap.de ( http://www.small-microcap.de/ )

Für Fragen bitte Nachricht an ereuter@dr-reuter.eu

(Ende)

Aussender: Small- & MicroCap Investment Adresse: Friedrich-Ebert-Anlage 35, 60327 Frankfurt Land: Deutschland Ansprechpartner: Eva-Maria Reuter Tel.: +49 251 9801560 E-Mail: e.reuter@dr-reuter.eu Website: www.dr-reuter.eu

ISIN(s): - (Sonstige) Börsen: -

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext. Archiv: https://www.pressetext.com/channel/Adhoc . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

October 20, 2024 03:00 ET (07:00 GMT)