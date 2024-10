Nach dem furiosen Wochenausklang im Dax ist die Aufgabenstellung für die kommenden Tage klar definiert: Der Dax muss die Marke von 20.000 Punkten ins Visier nehmen! Auf dem Weg dahin müssen allerdings noch einige Hürden überwunden werden. In den nächsten Tagen stehen einige wichtige Konjunkturdaten zur Veröffentlichung an. Diese könnten dem Index wichtige Impulse (in jedwede Richtung) geben. Gleichzeitig nimmt die Quartalsberichtssaison Fahrt auf ...

Den vollständigen Artikel lesen ...