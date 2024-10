Kann Boeing den Streik beenden? Am Wochenende legte man der Gewerkschaft ein neues, verbessertes Angebot vor, über das am Mittwoch abgestimmt wird. Die UBS bereinigt ihr Beteiligungsportfolio weiter. Die 50%ige Beteiligung an Swisscard wird an American Express verkauft. Die Peoples Bank of China überraschte am Morgen mit einer starken Zinssenkung. Die Loan Prime Rate wurde deutlich auf 3,10 % p. a. gesenkt, um die Konjunktur stärker zu stimulieren.Der Aktienhandel in Asien startet am Montag freundlich. Die meisten Benchmarks in der Region verzeichnen Gewinne, ...

