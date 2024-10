DJ PTA-News: Beta Systems Software AG: Aufsichtsratsvorsitzender und Stellvertreter neu gewählt

Berlin (pta/22.10.2024/09:03) - Berlin, 22. Oktober 2024 -Der Aufsichtsrat der Beta Systems Software Aktiengesellschaft (BSS, ISIN DE000A2BPP88) hat den bisherigen stellvertretenden Vorsitzenden, Herrn Armin Steiner, zum Vorsitzenden des Aufsichtsrats und Herrn Jens-Martin Jüttner zum stellvertretenden Vorsitzenden des Aufsichtsrats gewählt. Der bisherige Aufsichtsratsvorsitzende, Herr Wilhelm K. T. Zours, hatte - wie bereits bekannt gegeben - sein Mandat mit Wirkung zum Ablauf des 18. Oktober 2024 niedergelegt.

