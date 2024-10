Die Merck-Aktie verzeichnete am Montag einen leichten Rückgang an der Frankfurter Börse. Im XETRA-Handel fiel der Kurs um 0,5 Prozent auf 161,00 EUR. Trotz des aktuellen Rückgangs bleibt die langfristige Perspektive positiv. Analysten prognostizieren ein durchschnittliches Kursziel von 188,00 EUR, was ein erhebliches Wachstumspotenzial signalisiert. Zudem erwarten Experten für das Geschäftsjahr 2024 einen Gewinn von 8,88 EUR je Aktie.

Dividendenaussichten und Quartalsergebnisse

Für das laufende Jahr rechnen Analysten mit einer Dividende von 2,31 EUR, was eine Steigerung gegenüber dem Vorjahr (2,20 EUR) darstellt. Im jüngsten Quartal erzielte Merck einen Umsatz von 5,35 Mrd. EUR, ein leichtes Plus von 0,94 Prozent im Vergleich zum Vorjahreszeitraum. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,40 EUR, was jedoch unter dem Vorjahreswert von 1,62 EUR zurückblieb. Die nächsten Quartalszahlen werden für den 14. November 2024 erwartet.

Anzeige

Merck-Aktie: Kaufen oder verkaufen?! Neue Merck-Analyse vom 23. Oktober liefert die Antwort:

Die neusten Merck-Zahlen sprechen eine klare Sprache: Dringender Handlungsbedarf für Merck-Aktionäre. Lohnt sich ein Einstieg oder sollten Sie lieber verkaufen? In der aktuellen Gratis-Analyse vom 23. Oktober erfahren Sie was jetzt zu tun ist.

Merck: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen ...