EQS-Ad-hoc: K+S Aktiengesellschaft / Schlagwort(e): Personalie

K+S Aktiengesellschaft: Führungswechsel an der Spitze des K+S-Vorstands: Dr. Burkhard Lohr übergibt Vorstandsvorsitz im Mai 2025 an Dr. Christian H. Meyer (CFO)



23.10.2024 / 10:51 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Dr. Burkhard Lohr, Vorstandsvorsitzender der K+S Aktiengesellschaft, strebt nach mehr als 12 Jahren keine weitere Verlängerung seines bis Ende Mai 2025 laufenden Mandates an. Seiner persönlichen Lebensplanung folgend, wird er im kommenden Jahr in den Ruhestand wechseln.



Der Aufsichtsrat der K+S Aktiengesellschaft hat heute Finanzvorstand Dr. Christian H. Meyer zum künftigen Vorstandsvorsitzenden der Gesellschaft ernannt, der diese Aufgabe ab 1. Juni 2025 von Dr. Lohr übernehmen wird.



Nachfolger als Finanzvorstand wird ab 1. Juni 2025 Dr. Jens Christian Keuthen, derzeit Leiter Recht, Steuern, Regulatorik und neue Geschäftsfelder bei K+S, der bereits zum 1. Februar 2025 in den Vorstand berufen worden ist.







Kontakt:

Investor Relations:

Julia Bock, CFA

Telefon: +49 561 9301-1009

julia.bock@k-plus-s.com



Ende der Insiderinformation



23.10.2024 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com