Der amerikanische Markt für Büroimmobilien liegt am Boden. Die Preise sind regelrechte Schnäppchen, aber wehe man muss in diesen Markt hineinverkaufen. Dann drohen empfindliche Verluste, denn es gibt immer noch ein Ungleichgewicht zwischen Käufern und Verkäufern.Die Konsens-Prognosen der Analysten schlug Alexandria Real Estate (US0152711091) in jedem Fall mit links. Die Analysten hatten sich im Schnitt auf einen Quartalsumsatz von 766,97 Mio. US-Dollar eingestellt, während 791,6 Mio. US-Dollar geliefert wurden. Ebenso deutlich schlug man die ...

