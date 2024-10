Die Bayer AG Aktie zeigte sich am Dienstag volatil, mit einem anfänglichen Kursanstieg von 0,4% auf 25,98 EUR zu Handelsbeginn. Im weiteren Verlauf des Tages rutschte der Kurs jedoch um 0,1% auf 25,84 EUR ab. Das Handelsvolumen belief sich auf 413.655 Aktien. Trotz der leichten Erholung bleibt die Aktie weit unter ihrem 52-Wochen-Hoch von 42,58 EUR, das am 08.11.2023 erreicht wurde. Um dieses Niveau wieder zu erreichen, müsste der Kurs um beachtliche 64,76% zulegen.

Analysten-Prognosen und Dividendenaussichten

Experten prognostizieren für das laufende Jahr eine Dividende von 0,110 EUR, was der Ausschüttung des Vorjahres entspricht. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 32,25 EUR, was auf ein gewisses Aufwärtspotenzial hindeutet. Für das Geschäftsjahr 2024 erwarten Analysten einen Gewinn von 5,01 EUR je Aktie. Die nächsten Quartalszahlen werden voraussichtlich am 05.11.2024 veröffentlicht und könnten weitere Einblicke in die finanzielle Entwicklung des Unternehmens geben.

