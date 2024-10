Tecnotree, ein weltweit führender Anbieter von digitalen Business-Support-Systemen, wurde bei den jährlichen Conecta Latam Panamá 2024 Awards für den Preis "Best 5G Innovation Provider of the Year" nominiert. Die Nominierung hebt die Moments-Plattform und den Genai-Agenten für Social Commerce von Tecnotree hervor, die es Global Hitss ermöglicht haben, B2B2X-Gesundheitsdienstleistungen in Mexiko und digitale Dienstleistungen in Afrika erfolgreich einzuführen.

Durch den Einsatz von KI-gesteuerten Commerce-Microservices und der Open Digital Architecture des TM Forums ermöglicht die Moments-Plattform die nahtlose Integration mit Drittanbietern im Gesundheitswesen und verbessert so den Zugang zu KI-gesteuerten Gesundheitsdiensten für Telekonsultationen, IoT-Fernüberwachung, Diagnostik und sicheres Dateninformationsmanagement für abgelegene Gebiete auf dem gesamten Kontinent. Die Plattform beinhaltet auch den Social Commerce Genai-Agenten für die Monetarisierung von CSP-Daten und die Headless-Service-Bereitstellung, wodurch die Mensch-Digital-Interaktion für den Zugang zur Gesundheitsversorgung rationalisiert wird.

"Unsere Moments-Plattform ist ein wichtiger Schritt bei der Nutzung der Leistungsfähigkeit von 5G und KI, um intelligente Konnektivität für kritische Dienste in verschiedenen Branchen, insbesondere im Gesundheitswesen, bereitzustellen. Diese Nominierung unterstreicht unser Engagement für Innovation und die Bereitstellung von Lösungen, die einen echten Mehrwert schaffen und die einzigartigen Bedürfnisse von Schwellenländern berücksichtigen", sagte Padma Ravichander, CEO von Tecnotree. Tecnotree Moments wurde bereits in vier Gartner Hypecycles für digitale CSP-Marktplätze und Partner-Ökosystem-Management ausgezeichnet und war Anfang des Jahres Finalist bei den TM Forum Excellence Awards für Netzwerk-Monetarisierung.

