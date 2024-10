Steigende Anleiherenditen, die Sorge vor anhaltend hohen Zinsen und die wachsende Nervosität vor der US-Präsidentschaftswahl am 5. November sorgen am Mittwoch für rote Vorzeichen an der Wall Street. Gut drei Stunden nach Handelsstart in New York notieren sämtliche Leitindizes deutlich tiefer als am Vortag.Konkret verliert der Dow Jones Industrial zur Stunde rund 420 Punkte beziehungsweise 0,97 Prozent auf 42.507,22 Zähler. Der marktbreite S&P 500 fällt um 0,93 Prozent auf 5.797,21 Punkte. Auch der ...

