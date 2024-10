Der Fast-Food-Gigant McDonald's erlebte am Mittwoch einen herben Rückschlag an der Börse. Die Aktie des Unternehmens verzeichnete einen drastischen Kurssturz von 6,5 Prozent auf 295,20 USD. Dieser Einbruch folgte auf die Nachricht eines Todesfalls, der mit einer durch Bakterien verursachten Erkrankung in Verbindung gebracht wird. Die Behörden haben daraufhin Ermittlungen gegen die Restaurantkette eingeleitet. Zusätzlich belasteten die jüngsten Quartalszahlen den Aktienkurs. Der Gewinn pro Aktie sank im Vergleich zum Vorjahresquartal von 3,17 USD auf 2,81 USD, während der Umsatz einen leichten Rückgang um 0,12 Prozent auf 6,49 Milliarden USD verzeichnete.

Analysten bleiben trotz Turbulenzen optimistisch

Trotz der aktuellen Herausforderungen zeigen sich Marktexperten weiterhin zuversichtlich für die Zukunft von McDonald's. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 319,25 USD, was ein erhebliches Aufwärtspotenzial gegenüber dem aktuellen Kurs impliziert. Für das Gesamtjahr 2024 prognostizieren Fachleute einen Gewinn pro Aktie von 11,81 USD. Zudem erwarten Anleger eine Erhöhung der Dividende von 6,23 USD im Vorjahr auf 6,67 USD für das laufende Jahr, was die Attraktivität der Aktie für Einkommensinvestoren unterstreicht.

