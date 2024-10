EQS-News: USU Software AG / Schlagwort(e): Auftragseingänge

USU gewinnt Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste NRW als Neukunde für Software Asset Management



24.10.2024 / 10:56 CET/CEST

Möglingen, 24. Oktober 2024 USU hat ein vom Landesamt für Zentrale Polizeiliche Dienste (LZPD) NRW ausgeschriebenes Projekt zur Implementierung einer professionellen Lösung für Software Asset Management (SAM) gewonnen. Ausschlaggebend für die Entscheidung zugunsten USU waren neben der Funktionstiefe der SAM-Software die umfassenden Discovery-Fähigkeiten der Lösung, die Beratungs-Expertise von USU sowie die erfolgreiche Umsetzung ähnlich komplexer Projekte. Das System wird im LZPD-eigenen Rechenzentrum betrieben. Ziel des Projekts ist es, die Transparenz und Wirtschaftlichkeit des Softwareeinsatzes der Polizei NRW zu erhöhen und eine rechts- und vertragskonforme Verwaltung der Softwarelizenzen sicherzustellen. Das LZPD NRW bündelt die zentralen IT-Dienste der Polizei NRW und betreut mehr als 56.000 Mitarbeitende an 1.100 Standorten. Die Implementierung der USU-Lösung umfasst vor allem die Software-seitige Verwaltung von rund 53.000 Clients, 35.000 mobilen Geräten und 6.000 Servern mit dem Fokus auf wichtige Softwarelösungen wie z.B. Microsoft Office 365, Adobe Creative Cloud und Oracle-Datenbanken. "Durch den Einsatz unserer SAM-Lösung unterstützen wir das LZPD NRW dabei, seine Lizenzkosten zu optimieren, ungenutzte Softwarelizenzen zu identifizieren und eine rechtskonforme Nutzung der eingesetzten Software sicher zu stellen, so Achim Rudolph, Senior Vice President und Managing Director von USU. Diese Pressemitteilung ist unter http://www.usu.com abrufbar. USU Software AG Als führender Anbieter von Software und Services für das IT und Customer Service Management ermöglicht USU Unternehmen, die Anforderungen der heutigen digitalen Welt zu meistern. Globale Organisationen setzen unsere Lösungen ein, um Kosten zu senken, agiler zu werden und Risiken zu reduzieren - mit smarteren Services, einfacheren Workflows und besserer Zusammenarbeit. Mit mehr als 45 Jahren Erfahrung und Standorten weltweit bringt das USU-Team Kunden in die Zukunft. Neben der USU GmbH gehören auch die Tochtergesellschaften USU Digital Solutions GmbH, USU Solutions Inc., USU SAS sowie USU GK zur USU Software AG. Weitere Informationen: http://www.usu.com

Kontakt USU Software AG

Corporate Communications

Dr. Thomas Gerick

Tel.: +49 (0) 71 41 - 48 67 440

E-Mail: thomas.gerick@usu.com



